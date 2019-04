Los policías que investigaron a Podemos llegaron a señalar que Rajoy estaba al tanto

El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Eugenio Pino, número 2 de la Policía en tiempos de Jorge Fernández Díaz, reveló a un político venezolano que tanto el entonces ministro del Interior como Mariano Rajoy estaban al tanto de sus gestiones para obtener información sobre Podemos.

Así se desprende de los audios adelantados este miércoles por moncloa.com de una reunión mantenida en el consulado de España en Nueva York por Fuentes Gago y otros dos policías con Rafael Isea, quien llegó a ser ministro de Finanzas en el Gobierno de Hugo Chávez.

En la reunión, Isea firmó una declaración para avalar la validez de un documento sobre la financiación de Venezuela a la Fundación CEPS, de la que nació Podemos, por importe de 7,1 millones de euros.

Pero la grabación publicada este miércoles revela que antes de esa firma, los policías -entre los que se encontraba José Manuel García Catalán, que ejercía como jefe en funciones de la UDEF- ofrecieron a Isea una nueva identidad para él y para su familia.

"Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español ha hablado con el presidente español. Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas y decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida, la que tienen ustedes y les protejamos. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos".

Ese es el textual difundido por moncloa.com y posteriormente por El Confidencial en el que Fuentes Gago hace la oferta y señala a Fernández Díaz y a Rajoy.

En otro momento de la conversación, el mismo inspector jefe ofrece la implicación de la Policía española para sacar de Venezuela a su familia. "Eso al máximo nivel está garantizado. Se lo digo a usted".

Fuentes Gago -que figura entre los investigados por el caso Kitchen relativo a la operación para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y que tiene prohibido salir de España por orden judicial- había sido la mano derecha de Eugenio Pino en la Policía y en el momento en el que se produjo la reunión se encontraba destinado como agregado de Interior en La Haya.

La reunión se celebra en el momento de bloqueo político en España posterior a las elecciones de diciembre de 2015. Para entonces, ya se había publicado el informe PISA sobre la supuesta financiación de Podemos desde Venezuela e Irán.

Los informes sobre la financiación de Podemos o sobre pagos del gobierno venezolano a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Islas Granadinas fueron publicados en varios medios de comunicación, pero no tuvieron ningún recorrido judicial.