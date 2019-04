'El Chicle' niega el intento de secuestro en Boiro: "Le pedí el móvil, solo eso"

José Enrique Abuín Gey, el Chicle, ha negado este miércoles que hubiese intentando raptar a una joven en Boiro (A Coruña) la noche del 25 de diciembre de 2017 y ha contado que únicamente intentó robarle el teléfono móvil.

"Cuando me dirigí al coche andando, me encontré con esta chica de frente y como necesitaba dinero le pedí el móvil, solo eso; no me quiso dar el móvil, forcejeamos y no recuerdo nada más", ha señalado en la primera sesión del juicio por este caso, que se celebra en Santiago de Compostela, y que ha comenzado con una hora de retraso sobre la hora prevista.

A preguntas del Ministerio Fiscal, Abuín Gey ha rechazado que intentase meter a la víctima en su coche, puesto que, según su versión, aquel día 25 de diciembre en el que salió de casa para robar gasóleo -al igual que la jornada en la que supuestamente asesinó a la joven Diana Quer- ni siquiera llegó a abrir el maletero del vehículo ya que el acusado "estaba a cinco metros del coche, igual más".

Asimismo, el Chicle ha sostenido que no pudo intentar introducirla en el maletero puesto que casi no podía levantar el brazo derecho por encima del hombro, dado que está operado desde hace años y tiene la movilidad reducida.

Lo único que ha dicho recordar es que intentó quitarle el móvil "con la mano izquierda".

El autor confeso de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conocido como 'El Chicle' y condenado con anterioridad por delitos de drogas, vuelve a sentarse a partir de hoy en el banquillo de los acusados. Lo hará por el intento de rapto y agresión sexual a una joven en Boiro, unos hechos ocurridos en diciembre de 2017 y que desembocaron en la resolución de la desaparición de la joven madrileña.

En un clima de expectación generado por los últimos pasos de la instrucción por la desaparición y muerte de Diana Quer, "El Chicle" comparecerá ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, que entre hoy, mañana y el viernes deberá dirimir el grado de implicación de Abuín Gey en estos hechos, por los que el Fiscal pide 15 años y 10 meses de prisión.

Este hombre natural de Rianxo ha sido conducido desde la prisión de Mansilla de las Mulas, en León, al penal de Teixeiro para que sea más fácil su traslado a la vista, han informado fuentes del caso. Para el juicio hay más de una treintena de medios acreditados.

El caso se remonta al día de Navidad de 2017, cuando, según el escrito del Ministerio Público, "El Chicle" vio a la víctima desde su vehículo mientras caminaba por la calle Bao de Boiro, sobre las 22.25 horas, y la abordó en un lugar donde "la iluminación era muy escasa" y "no había viandantes", aprovechando que ella se encontraba absorta manteniendo una conversación por Whatsapp. Tras "abalanzarse" sobre ella, y con la intención de "agredirla sexualmente", continúa el escrito, 'El Chicle' la agarró por el cuello y la amenazó con un objeto punzante, pidiéndole que le entregara el móvil.

Sin embargo, al ver que llegaba un vehículo, el procesado trató de "despistar" a la víctima diciéndole que "todo había sido una broma" para, acto seguido, intentar meterla en el maletero de su vehículo a la fuerza.

El forcejeo y los gritos de la joven, que logró salir del maletero donde Abuín Gey la había metido, alertaron a dos viandantes, que acudieron en su auxilio, lo que precipitó la huida de "El Chicle". Sin embargo, la descripción de la víctima y de los testigos propició su rápida identificación y detención.

Se dio la circunstancia de que precisamente Abuín Gey había sido considerado uno de los principales sospechosos de la desaparición de Diana Quer, ocurrida más de un año antes en la vecina localidad de A Pobra do Caramiñal. Por ello, los investigadores vincularon enseguida ambos casos, algo que precipitó la resolución de la desaparición de la joven madrileña.

Días después de su detención, "El Chicle" confesaba haber sido el responsable de la muerte de Diana Quer y conducía a los investigadores a una nave abandonada en la parroquia de Asados, en Rianxo, donde, en un pozo, fue localizado el cadáver de la joven, tras 500 días sumergido. El juzgado decretó prisión provisional para Enrique Abuín el 1 de enero de 2018 y, desde entonces, ha permanecido en la cárcel.

En este caso, Abuín Gey está acusado de un delito de detención ilegal o, alternativamente, un delito consumado de coacciones, así como un intento de agresión sexual, un robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, un delito de amenazas y otro de lesiones.