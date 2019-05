Directo | Feijóo: "Rubalcaba se va con el reconocimiento de todos"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha destacado la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido hoy, un "hombre de Estado y socialista comprometido" que dedico su vida entera "a servir a su país".



Sánchez, que se encuentra en el madrileño Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda dando el pésame a la familia, ha subrayado que el fin de la banda terrorista ETA y "grandes avances sociales" llevan su firma.



"Gracias, Alfredo. Todos, España y el @PSOE, estaremos siempre en deuda contigo. Mi cariño para Pilar, su familia y amigos", ha asegurado en un mensaje en redes sociales.





Hombre de Estado y socialista comprometido. Una vida entera dedicada a servir a su país. El fin de ETA y grandes avances sociales llevan su firma.

Gracias, Alfredo. Todos, España y el @PSOE, estaremos siempre en deuda contigo. Mi cariño para Pilar, su familia y amigos. pic.twitter.com/2sURAqbwrV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 10 de mayo de 2019

Los Reyes, "hondamente entristecidos"

Hondamente entristecidos por la repentina muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Le recordaremos y le agradeceremos siempre su permanente y profunda visión institucional y su alto sentido del Estado en su vida política de servicio a España. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 10 de mayo de 2019

Casado: "Un gran servidor público"

Mi más sentido pésame para la familia y los compañeros de Alfredo Pérez Rubalcaba. Una figura fundamental para el socialismo y un gran servidor público de la política española. Descanse en paz. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 10 de mayo de 2019

Rivera: "Una figura relevante de la democracia española"

Lamento profundamente el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Una figura relevante de la democracia española, un político inteligente y un gran parlamentario al que echaremos mucho de menos. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros del @PSOE. Descanse en paz. pic.twitter.com/9h2I7esfR0 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 10 de mayo de 2019

Lamentablemente Alfredo Pérez Rubalcaba no ha podido superar el ictus.



Mi sincero cariño a su familia, amigos y compañeros socialistas.



Descanse en paz. — Toni Cantó (@Tonicanto1) 10 de mayo de 2019

Rajoy: fue "un gran adversario"

Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido una de las personalidades más importantes de la reciente historia de España y como tal merece ser honrado y reconocido. Fue un hombre de Estado y un adversario digno de respeto y admiración.

Descanse en paz. pic.twitter.com/UkzqJqYtu5 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 10 de mayo de 2019

Iglesias expresa su "sincero pésame"

Mi más sincero pésame a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba y a sus compañeros del PSOE. DEP. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 10 de mayo de 2019

Todo mi apoyo y cariño a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba y a los compañeros y compañeras del PSOE en estos momentos tan difíciles. — Irene Montero (@Irene_Montero_) 10 de mayo de 2019

Feijóo: "Se va con el reconocimiento de todos"

Mi pésame para la familia y seres queridos de Alfredo Pérez Rubalcaba y para todo el PSOE. Se va con el reconocimiento de todos por su enorme capacidad política, su visión de Estado y su servicio a España. Descanse en paz. ANF — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 10 de mayo de 2019

Susana Díaz y Miquel Iceta también expresan sus condolencias

Amb el cor encongit per Alfredo Pérez Rubalcaba, no puc deixar de pensar permanentment en tot el que hem fet junts i tot el que ens ha donat. pic.twitter.com/Wjk8dgr7h8 — Miquel Iceta Llorens /?? (@miqueliceta) 10 de mayo de 2019

España te recordará siempre; yo te echaré de menos cada día. Has dedicado tu vida a los demás y al país que tanto has amado. ¡Cuánta tristeza! pic.twitter.com/JXtzkVSX6z — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 10 de mayo de 2019

