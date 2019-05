El PP desbanca a Carmena con el peor resultado de su historia

El PP y su candidato José Luis Martínez-Almeida previsiblemente arrebatará la Alcaldía de Madrid a Manuela Carmena, que ha ganado las elecciones con 19 ediles, pero perdería el Gobierno porque, aún con su peor resultado, 15 concejales, los 'populares' pueden gobernar con el apoyo de Ciudadanos (11) y Vox (4).



En unos comicios donde ha habido más movilización en los feudos tradicionales del PP que en los barrios obreros, la formación de Pablo Casado se deja seis ediles, pero tras su caída en las generales gana oxígeno, recupera la capital y se mantendrá al frente de la Comunidad, aunque en ambos casos haya caído a segunda fuerza.



La actual alcaldesa, Manuela Carmena, ya ha asumido que no repetirá en el cargo y dirá adiós a su breve vida política cuando se nombre a un nuevo alcalde, en la constitución del Consistorio el próximo 15 de mayo.



Madrid, ha asegurado visiblemente emocionada y arropada por todos sus concejales, seguirá siendo "progresista", "abierta", "creativa" y "solidaria".



La exmagistrada no ha querido culpar "a nadie" por el resultado, pese a que más de 42.000 votantes han apoyado a Izquierda Unida-Madrid en Pie Municipalista, una lista encabezada por su otrora edil, Carlos Sánchez Mato, que recabó el apoyo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero con un 2,63 % se ha quedado lejos del 5 % necesario para obtener representación.



Sí ha repartido culpas el propio Sánchez Mato, que ha culpado a Más Madrid de la derrota de la izquierda.



"No es a nosotros a quienes se nos puede acusar de dividir ese espacio político. Han sido otros, ha sido en este caso Más Madrid, que consideró que nuestro espacio no cabía y quien dejó fuera a tanta gente que en estas elecciones ha decidido que lo mejor era abstenerse, porque la abstención ha crecido ligeramente con respecto a 2015", ha afirmado.





Díaz Ayuso da por hecho que presidirá la Comunidad de Madrid

Por parte del PSOE su candidato, el exseleccionador de baloncesto,ha lamentado el "mal resultado" en la capital donde "las derechas pueden gobernar con la ultraderecha", un jarro de agua fría tras lograr hace menos de un mes ganar lasdonde sin embargo la derecha se impuso en la capital.Y mientras que en local alquilado por Más Madrid para hacer el seguimiento del recuento ha habido llantos y gestos serios, al otro lado del tablero político la imagen es la de la alegría., el que probablemente será el nuevo alcalde de la capital ha asegurado que será "generoso" para lograr un acuerdo que lleve al centro derecha a gobernar el Palacio de Cibeles y se ha mostrado confiando de que Ciudadanos, con once concejales, también "lo será".La candidata de Ciudadanos,, también ha dado por hecho el pacto: "Madrid va a ser y será el dique de contención" contra el populismo y el independentismo, así como "la capital del constitucionalismo, del liberalismo, del sentido común y del ciudadano", ha dicho a sus seguidores tras ganar para la formación naranja cuatro ediles más.También cuatro son los concejales que suma Vox, que irrumpe en el Consistorio con casi 123.000 votos. "Ya hemos pasao", ha escrito en Twitter la candidatura deen Twitter, respondiendo al lema antifascista "no pasarán".La candidata del PP en la Comunidad de Madrid,se ha mostrado segura este lunes de que será la próxima presidenta de la Comunidad, aunque ha asegurado que no ha comenzado a negociar todavía con Ciudadanos y Vox.Después de que las elecciones de este domingo situasen al PP como segunda fuerza en la Comunidad con 30 escaños, pero con opciones de gobernar gracias a la suma de la derecha, Díaz Ayuso ha dado por hecho que será la próxima presidenta regional. "", ha explicado al ser preguntada como veía sus posibilidades de gobernar."Todavía no hemos hablado, a lo largo del día me pondré en contacto con ellos. Ayer hablé con Gabilondo, es el que sacó más escaños", ha explicado sobre los contactos con Ciudadanos y Vox, necesarios para formar un Ejecutivo en la Comunidad. "Todo lo que nos une será lo que nos haga forjar un Gobierno", ha añadido en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.