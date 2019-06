Ramón Espinar considera que "Podemos está roto" pero no es tiempo de relevar a Iglesias

El exsecretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar, ha aclarado este lunes que "no es el tiempo" de buscar una alternativa al liderazgo político de Pablo Iglesias e Irene Montero al frente de la formación, aunque recalca que "Podemos se ha roto" y es necesario "recuperar a toda la gente que se ha quedado por el camino" y abrir un tiempo de análisis y evaluación del espacio político.

En una entrevista en La Sexta, Espinar subrayaba así que en su tribuna abierta en 'eldiario.es' no se postulaba al cargo de secretario general sino que llamaba a la calma, a la reflexión y al análisis. Hace falta "una reevaluación no sólo de la herramienta política que es Podemos" sino también un análisis "de un ciclo político que ha marcado una generación (...) entera que es el ciclo de las plazas", recuerda.

"Ese ciclo se cierra con la victoria abrumadora del PSOE y habrá que evaluar ahora cuales son las características de nuestro país, qué ha cambiado, y como se afronta desde una herramienta política de cambio", ha añadido.

Ese primer análisis le lleva a señalar que "Podemos se ha roto, ahora son tres o más", y añade que la formación necesita reconstruirse. Para el exdirigente, hace falta un "tratamiento" y aboga por que gente que "piensa similar" sean capaces de abordar esa reconstrucción que debe llevar a aun espacio político "más coral", "más habitable" y donde sean capaces de convivir con "aire más fresco" y sin cerrar los debates a cal y canto.

Sobre si es el momento adecuado para abrir este tipo de debates internos en la formación, Espinar ha opinado que tras los malos resultado de las generales (42 diputados) y tras los "pésimos" datos de las municipales y autonómicas, no es mal momento para hacer autocrítica.

A su juicio, el partido "tiene futuro" y el problema es que en esta fase la herramienta política "no ha funcionado bien". Con todo, matiza que esta crítica se la hace a sí mismo -como miembro de la directiva regional durante el tiempo que ostentó el cargo de secretario general- e indica que el debate interno debe ir hacia lo estratégico y político.





Negociación con Sánchez



Para Espinar existe una confusión en Podemos al entender que se da un bloque histórico progresista con el PSOE, y señala que lo que realmente hay es un bloque parlamentario "coyuntural". Para el exdirigente no se debe cambiar la posición de irrupción popular de la formación 'morada' por otra de "élite de izquierdas" que busca entrar en un gobierno de coalición.

A su juicio, es un "error" plantear la negociación con el PSOE desde la premisa de ocupar ministerios y no desde la demanda de medidas. Espinar aboga por presentarse ante Pedro Sánchez y advertirle de que no será presidente si no resuelve el problema territorial catalán, si no deroga las dos reformas laborales, si no instaura una renta mínima o si no se da una clara apuesta por la industria renovable.