Vox hace público el pacto municipal con el PP y lo da por roto

Vox ha hecho público este martes su pacto municipal con el PP, que le otorga "concejalías de gobierno", para denunciar que se ha incumplido y darlo por "roto" en los ayuntamientos en los que los populares gobiernan en coalición con Ciudadanos, que veta su entrada en esos gobiernos.



Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que se ha producido un "incumplimiento flagrante" de las condiciones fijadas en el pacto que firmaron con el secretario general del PP, Teodoro García Egea.



El acuerdo establece que Vox acepta apoyar la investidura de alcaldes "para la conformación de gobiernos de coalición de los distintos ayuntamientos de España en todas aquellas poblaciones donde la alianza PP-Cs-Vox pueda impedir un gobierno de izquierdas".





Aquí más legible. Lo hemos dicho. Lo dice claramente. Y algunos no tienen palabra .... ni cumplen lo que firman. Por ello sin miedo, sin ataduras y con respetos nuestros votantes: no estaremos en sillones que no necesitamos. Estaremos en oposición del #tricentrito PPSOECs pic.twitter.com/kqi6HVa6HQ