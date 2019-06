Carolina Punset: "No soy una chaquetera, soy una asesora independiente"

Y Carolina Punset dijo 'sí, quiero' a entrar en el gabinete en la presidencia del Gobierno valenciano. Lo ha dicho en el momento de crisis interna en Ciudadanos, con una retahíla de bajas por los acuerdos implícitos con Vox, aunque la operación de Ximo Puig viene de lejos, no es cosa de los últimos días.

La exsíndica de Ciudadanos estuvo este lunes en el Palau de la Generalitat para certificar que acepta incorporarse como asesora de Puig, tras la oferta de este que tenía encima de la mesa. El puesto en concreto será el de comisionada para asuntos europeos e iniciativas estratégicas.

El fichaje de Punset centra la imagen del Consell de Puig. Este puede ofrecer así la estampa de un gobierno de espectro amplio en el que caben cargos de Podemos y liberales procedentes de Cs.

La hija del divulgador científico dejó el partido naranja en octubre de 2018, aunque ya había criticado reiteradamente el giro a la derecha decidido por Albert Rivera.

No teme que la califiquen de chaquetera ahora por aceptar la oferta del líder del PSPV. "Tengo una coraza bien grande", respondió a Levante-EMV. "Soy asesora independiente y haré mi trabajo lo mejor posible. Eso es lo importante, porque no me he puesto ninguna chaqueta".

Punset modula ya las críticas que hizo en su momento a la política lingüística del gobierno del Botànic: "Critiqué la política de inmersión lingüística en un solo idioma que era la pretensión inicial de Educación, no el decreto de plurilingüismo que finalmente se pactó y que plantea un modelo plurilingüe que combina los tres idiomas".

La exeurodiputada elogia el proyecto de gobierno compartido que lidera Puig. "Es la mejor representación de lo que hoy debe haber en política, un pacto sin renunciar a los principios propios. Acuerdos entre diferentes que evitan posiciones maximalistas y apuestan por el diálogo en lugar de la confrontación. Es una apuesta valiente que merece la pena apoyar", afirmó en declaraciones a Levante-EMV.

Sumar a independientes



Punset se incorporará como independiente al gabinete de Presidencia para reforzar las políticas vinculadas con la Unión Europea, como potenciar el comercio exterior, las infraestructuras estratégicas, la promoción de la imagen de la Comunitat Valenciana y la captación de fondos europeos, aseguró el comunicado oficial, según el cual asesorará también al presidente en otros ámbitos.

El fichaje calienta aún más la situación en Ciudadanos y se suma al conjunto de movimientos críticos con el 'no es no' de Rivera a Pedro Sánchez. En la partida de ajedrez que se juega en Madrid, Puig ha movido un peón a favor del presidente del Gobierno.

La incorporación se enmarca en el proyecto de aproximación de independientes que defiende Puig y que ha supuesto la entrada en cargos de profesores como Javier de Lucas o del expresidente de la federación de sociedades musicales. El movimiento podría continuar al completarse el organigrama del nuevo Consell.

Punset (Washington DC, 1971) es licenciada en Derecho y especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo y ONG. Fue concejala en Altea.