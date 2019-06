El PSOE niega que Sánchez dijera a Iglesias que quiere "el apoyo de la derecha"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha negado este miércoles que el presidente Pedro Sánchez dijera ayer al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que prefiere "el apoyo de la derecha" para su investidura, como ha asegurado la número dos de la formación morada, Irene Montero.



"No entiendo las declaraciones de Irene Montero, porque no es así, no es esa la realidad", ha sostenido Lastra en una visita a la exposición por el 140 aniversario del PSOE, donde ha pedido a Iglesias que "aclare si lo que está diciendo es si va a volver a votar en contra de la investidura de un presidente de izquierdas de la mano del PP, Ciudadanos y Vox".



"Desde el día siguiente de las elecciones hemos dejado claro que Unidas Podemos es nuestro socio preferente", ha destacado Lastra y ha recordado que Sánchez hizo a Iglesias "una oferta de gobierno de cooperación", basado en ejes "institucionales y parlamentarios", y que su respuesta "en principio ha sido que no".



Según la dirigente socialista, la propuesta citada "es lo único" que ha hablado Sánchez con Iglesias.



Ha afirmado que el PSOE trabajará hasta "el último día para" que pueda haber un Ejecutivo en "agosto".



"Nos apena que el candidato socialista busque el apoyo de la derecha"

Pedro Sánchez ha decidido ir a una investidura fallida y sin negociar nada para presionar y conseguir el apoyo de la derecha.

Seguimos pensando que un gobierno de PSOE y UP que garantice empleo estable y derechos sociales es lo que se necesita, y para ello seguiremos trabajando. pic.twitter.com/qWLJkybU57 — Irene Montero (@Irene_Montero_) 26 de junio de 2019

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , comunicó ayer a Pablo Iglesias en su reunión en la Moncloa que prefieree "ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada".Sin embargo, la portavoz parlamentaria ha asegurado en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados que su formaciónen la negociación con el PSOE y ha mostrado su disposición a dialogar con el candidato socialista en cuanto él esté dispuesto "a buscar un gobierno de coalición progresista"."Nos apena que el candidato socialista busque el apoyo de la derecha; nos apena también que no solamente amenacen con una repetición electoral sino que", ha lamentado Irene Montero, un día después de la reunión de ayer entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez que acabó en desencuentro.Pero cree Irene Montero quey que el jefe del Ejecutivo en funciones no tendrá más opción que negociar después con Podemos, pues Ciudadanos y el PP ya le han dejado claro que no van a votar a favor de su investidura, en la línea de lo que ha dicho este miércoles el propio Pablo Iglesias."Ya vivimos esto en 2016. Entonces algunos nos quisieron hacer creer que Ciudadanos era un partido de centro, incluso un poquito de izquierdas.y cuáles son las medidas que defiende para España", ha deslizado la portavoz parlamentaria.Ha incidido también en que el partido con el que supuestamente Sánchez quiere pactar defiende un modelo de sociedad opuesto al de Unidas Podemos. "Están pactando con la extrema derecha y", ha denunciado.La portavoz parlamentaria ha recordado que es el candidato a la Presidencia el que tiene que "cuadrar esos números" de cara a la investidura, a la que se quiere someter en julio con independencia de si tiene o no los apoyos.Y en esa línea ha dicho que la decisión de si hay repetición electoral no está en manos de Podemos sino de Pedro Sánchez, que puede elegir entre que hayaDespués de que el PSOE asegurase ayer que Pablo Iglesias le trasladó al presidente en funciones que no descartaba votar en contra, Irene Montero ha comentado hoy que no puede fijarse una posición de voto sin saber "cuál es la propuesta" del socialista.Preguntada sobre qué haría la formación morada si el socialista le ofreciese un acuerdo programático que no incluye ministros, ha dicho que hay "múltiples ideas" encima de la mesa pero su apuesta es un gobierno de coalición., se ha quejado.Sin embargo, la portavoz parlamentaria es optimista con la opción de llegar a un acuerdo "si el candidato Pedro Sánchez deja de mirar a la derecha" porque "los números son tozudos" y en su opinión se impondrá el acuerdo, aunque, ha apostillado, "todo se dilate más de lo que nos gustaría".