Sánchez plantea una reforma de la Constitución para evitar bloqueos en la investidura

La amenaza de una repetición electoral por la falta de acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa el debate sobre la necesidad de una reforma de la Constitución y de la Ley Electoral que evite el bloqueo institucional y permita la formación de gobiernos estables.

Varias fórmulas están siendo barajadas por los partidos, en su mayoría sobre los mecanismos que existen ya en algunas comunidades autónomas, para desencallar una situación de bloqueo e impedir que se repitan los comicios en el futuro, como ocurrió en 2016 por la imposibilidad de Mariano Rajoy para formar gobierno.

No todos los modelos de los que se está hablando, todavía ninguno muy concreto, requieren de una reforma de la Constitución y este sería el caso, según asegura el PP, de su propuesta para primar a la fuerza más votada con un determinado número de diputados.

Sí sería necesario reformarla si se opta porque sea la lista más votada la que gobierne si no hay un acuerdo, igual que ocurre en los ayuntamientos o en Castilla-La Mancha.

En todo caso es un procedimiento complicado porque una reforma constitucional de este calado requiere del apoyo de tres quintos de las dos Cámaras y, de todos modos, no evitaría que se repitieran las elecciones el 10 de noviembre si Pedro Sánchez no logra sacar adelante un pacto de gobierno.

La Constitución, en su artículo 99, únicamente señala que si en el plazo de dos meses el candidato propuesto por el rey a la investidura no logra la confianza del Congreso a partir de la primera votación efectuada, el monarca disolverá las cámaras y convocará elecciones, pero no fija ningún plazo para esa primera votación, que es la que pone el contador en marcha.

Por eso, y ante la preocupación que suscita que los ciudadanos tengan que acudir a las urnas cada vez que no haya un acuerdo para sacar adelante la investidura, algunas formaciones, como el PSOE, ven apropiado el modelo del País Vasco y Asturias donde puede presentarse más de un candidato y es elegido el más votado.

Sánchez ha entrado este jueves en el debate planteando la necesidad de garantizar la gobernabilidad como ocurre en los ayuntamientos, donde a falta de acuerdo es alcalde el candidato más votado, aunque ha dejado claro que es un ejemplo y no una propuesta firme.

Desde el PP, Pablo Casado ha propuesto la prima al partido más votado con un número concreto de escaños, como ocurre en Grecia, algo que, en su opinión, no requiere de una reforma de la Constitución porque ésta ya contempla una horquilla de diputados del Congreso entre 350 y 400, pero sí se requiere de una modificación de la Ley Electoral.

Ciudadanos también es partidario de resolver esta laguna del sistema, pero se inclina más por el modelo de la Comunidad de Madrid, donde la legislación autonómica fija ya un plazo para el primer pleno de investidura, incluso aunque no haya candidato, para que el reloj se ponga en funcionamiento.

No les gusta, en principio, la medida de otorgar un plus de diputados a la formación ganadora porque piensan que rompe la proporcionalidad y tampoco abogan por ir a una segunda vuelta al señalar que no es adecuado para un sistema parlamentario como el español, sino que es más propio de un modelo presidencialista como el francés.

Lo que ven más lógico es que los partidos se pongan de acuerdo "sí o sí" para gobernar, como ocurre en otros países europeos, y que haya una limitación temporal para esas negociaciones.

De forma parecida opina Podemos y así lo ha manifestado su secretario general, Pablo Iglesias, que no ve bien cambiar las reglas del juego solo porque los partidos no son capaces de pactar la investidura.

Se muestra contrario a beneficiar a la fuerza más votada con un suplemento de escaños e insiste en que es mucho mejor repartir el poder "escuchar y colaborar", refiriéndose a la situación actual de Podemos, que pelea por entrar en el Gobierno de Sánchez a cambio de su apoyo.