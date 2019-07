EN DIRECTO | Sánchez planea aprobar una Ley de Familias para dar respuesta a nuevas realidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto el debate de investidura pidiendo que se facilite la formación de su Ejecutivo, ofreciendo para ello "un pacto de Estado" para reformar el artículo 99 de la Constitución y evitar el bloqueo institucional. El ofrecimiento lo ha realizado tras acusar a PP y Ciudadanos de "involución" y de "atarse a la ultraderecha" de Vox.



En su discurso en el Congreso de los Diputados como candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez ha arrancado con una propuesta de reforma de la Constitución para que los españoles no tengan que "sufrir la amenaza de la repetición electoral", citando el modelo de constitución de los ayuntamientos y de algunas comunidades autónomas.







Promete subir el salario mínimo y un Estatuto del Trabajador cuanto antes

La creación de un nuevo Pacto de Toledo

La sesión de investidura, en imágenes

Los seis grandes retos del Gobierno de Sánchez

Empleo digno , pensiones dignas con un sistema sostenible y corrección de las deficiencias estructurales que permiten situaciones como las de las "kelys" (limpiadoras de hotel) o los "riders" (ciclistas de plataformas de reparto).

, pensiones dignas con un sistema sostenible y corrección de las deficiencias estructurales que permiten situaciones como las de las "kelys" (limpiadoras de hotel) o los "riders" (ciclistas de plataformas de reparto). Revolución digital frente a los desafíos tecnológicos que hacen que, según la OCDE, el 21,7 por ciento de los empleos en España estén en riesgo por la automatización.

frente a los desafíos tecnológicos que hacen que, según la OCDE, el 21,7 por ciento de los empleos en España estén en riesgo por la automatización. Emergencia climática , para la que ofrece transición ecológica.

, para la que ofrece transición ecológica. Consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, para la que ha apostado por el feminismo como respuesta. Ha advertido a quienes quieran retroceder en este campo: "Nos van a tener enfrente".

entre hombres y mujeres, para la que ha apostado por el feminismo como respuesta. Ha advertido a quienes quieran retroceder en este campo: "Nos van a tener enfrente". Lucha contra la desigualdad mediante la Justicia Social para evitar que 8 millones de españoles se encuentren en situación de exclusión social en la cuarta economía de la zona euro y la decimotercera del mundo.

mediante la Justicia Social para evitar que 8 millones de españoles se encuentren en situación de exclusión social en la cuarta economía de la zona euro y la decimotercera del mundo. Resolver las tensiones territoriales en el marco europeo con un proyecto colectivo de regeneración. "Una España unida y diversa en una Europa diversa y unida", ha dicho.

La responsabilidad y generosidad de los partidos

Los diputados de ERC llenas sus escaños de flores amarillas. Agencia ATLAS | EFE

Según Sánchez, su propuesta busca que el Ejecutivo "tenga garantías para poder ser constituido y reforzar la estabilidad del sistema". ", estamos eligiendo entre que España tenga Gobierno o no", ha insistido el candidato del PSOE, que ha rechazado que con esta idea busque el "debilitamiento de la oposición".El líder del PSOE ha criticado los pactos de PP y Cs con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas porque, en su opinión, el 28 de abril los españoles votaron. Para el presidente, los acuerdos con Vox "cuestionan" las libertades y derechos civiles de las minorías" y también "banalizan" la lucha contra la violencia de género. También ha apostado por "no cuestionar nuestro modelo de convivencia territorial".El candidato socialista a la investidura del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto este lunes un acuerdo que garantice que la inversión en Educación alcance el 5 % del PIB "con independencia de la coyuntura económica y de los Gobiernos políticos que haya en los sucesivos años".Así lo ha planteado durante su intervención en la primera sesión del debate de investidura en el Pleno del Congreso en la que ha expresado su apuesta decidida por el conocimiento, por la educación, la cultura y la ciencia, "materias que impregnarán toda la acción del Gobierno".El candidato del PSOE ha prometido subir elsegún recomienda la carta social Europea que va, así como un nuevo Estatuto del Trabajador cuanto antes.Durante su discurso Sánchez ha avanzado que en el menor tiempo posible traerá también a la Cámara un nuevo Estatuto de Trabajador en el marco del diálogo social en el que la contratación indefinida sea la normalidad.Ha afirmado que, además, en julio el número de parados se situará por debajo de los 3 millones de euros por primera vez desde 2008, aunque ha pedido no confiarse ante la buena marcha de la economía porque hay muchos riesgos y se está ralentizando.El líder del PSOE ha incidido en que en esta Legislatura se debe nombrarque concluya con las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones y garantizar su revalorización y que sean públicas.Durante su discurso en la primera sesión de este lunes del debate de investidura en el Pleno del Congreso, Sánchez ha dicho que el Pacto de Toledo, que estudia la sostenibilidad del sistema público de pensiones, debe trabajar en un contexto "exigente" consecuencia dey por lo tanto del aumento de la ratio de pensionistas sobre trabajadores activos.El candidato socialista a la investidura del Gobierno ha anunciado también su intención de aprobar una Ley de Familias que dará respuesta a nuevas realidades como las familias monoparentales, los partos múltiples o las familias de acogida.Además, Sánchez ha apostado por una legislatura en la que haya medidas que garanticen pensiones públicas y una cuantía de salario digno ya que una economíay ha incidido en que "no se puede excluir a uno de cada seis ciudadanos en edad de trabajar"Sánchez ha planteado este lunes seis grandes retos para la acción de Gobierno para los que ha pedidoa todos los grupos políticos.Al margen de estos grandes retos que ha enumerado, Sánchez ha hecho especial hincapié en la educación y ha resumido todos estos proyectos en uno único de lograr una nueva transformación de España.ha utilizado su primer minuto del debate de investidura para apelar a la responsabilidad y generosidad de todos los partidos para lograr queSánchez ha comenzado su intervención en la sesión de investidura, a la que llega sin tener los apoyos necesarios comprometidos, solicitando la confianza de los diputados.Ha recordado que en 1979 se celebró el primer debate de investidura y que, 40 años después,continúa siendo el mismo.El Pleno de investidura del socialistaha arrancado pasadas las doce del mediodía con la lectura de la propuesta de candidato a la investidura firmada por el Rey el pasado 6 de junio tras la ronda de consultas que mantuvo con los representantes de todos los partidos del arco parlamentario. Los diputados de ERC ha sido recibido con flores amarillas.La líder del PSOE andaluz,; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quien se estrenó en el cargo el pasado fin de semana, o la de Baleares, Francina Armengol, son algunas de las autoridades a escala autonómica que ya se encuentran en la Cámara.