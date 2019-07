Podemos, molesto por la actitud de Sánchez

Unidas Podemos ha admitido su malestar tras escuchar el discurso de investidura de Pedro Sánchez porque entiende que el presidente del Gobierno en funciones sigue teniendo la misma actitud de "superioridad" que hace dos meses como si no tuviera de necesidad de negociar con la formación morada

Las negociaciones entre el PSOE y Podemos para la investidura de Sánchez siguen estancadas y no hay por el momento previstas nuevas reuniones de los equipos negociadores, tras el último encuentro que antes del discurso han mantenido la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, y el secretario de Acción política y Gobierno de Podemos, Pablo Echenique.

Fuentes de Podemos han admitido a Efe que siguen viendo al candidato comportándose "como si tuviera mayoría absoluta", y no ocultan su pesimismo en este momento de la negociación.

Antes del discurso, desde el partido de Iglesias insistían en que no hay muchos avances porque los socialistas no quieren cederles ninguno de los Ministerios que hay en la actualidad, y lo que pretenden es crear para Podemos nuevas carteras a partir de departamentos inferiores, lo que supondría menos competencias de las que reclaman.

Son más optimistas en el PSOE, porque entienden que se está "avanzando en el programa", aunque admiten que no tanto en el reparto de los cargos.

La mayoría de los dirigentes socialistas consultados entienden que de aquí al jueves hay aún margen para negociar y que la investidura de Sánchez salga adelante en segunda votación, y justifican la actitud de Unidas Podemos en la necesidad de ese partido de tensar la cuerda para justificar su relato.

Fuentes socialistas aseguran además que no hay un rechazo tácito a que Unidas Podemos tenga una vicepresidencia, porque lo que no querían es que la ocupara Pablo Iglesias y eso ya no va a pasar.

En Podemos, no obstante, advierten de que no están dispuestos a aceptar una vicepresidencia que sea meramente simbólica y sin competencias.

Lamentan también que uno de los ministerios que les proponga el PSOE sea el de Juventud, en lugar de una cartera más amplia con competencias claras.



ERC cree que el acuerdo está "más lejos" que hace 24 horas



El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado este lunes que su grupo parlamentario está "ahora más lejos del acuerdo que hace 24 horas" tras escuchar el discurso del candidata a la investidura Pedro Sánchez y ha reiterado que espera que "se alcance" un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

"Calificamos de irresponsable y negligente el discurso", ha opinado Rufián en el Congreso tras concluir la exposición de Sánchez, ha cuestionado que se haya referido "sólo" un momento y sobre el final al "principal conflicto que tiene sobre la mesa, que es el de Cataluña".

En ese sentido, ha recordado que la crisis catalana "ya se llevó por delante a un presidente de gobierno", en referencia a Mariano Rajoy, y ha considerado "irresponsable" que el líder del PSOE "venga a hablar como si fuera un candidato con mayoría absoluta".

Rufián ha recalcado que con el PSOE están "condenados a hablar" para encontrarse "en el diálogo", y al ser preguntado sobre el voto de ERC en la investidura, ha respondido que sería "irresponsable avanzar" una definición aunque se mantienen en "no bloquear".

"Depende de ellos", ha enfatizado, y ha reiterado su crítica a que ocurra una repetición electoral.

Sobre las medidas anunciadas por Sánchez, el portavoz del grupo republicano ha señalado que "hay alguna música" que le ha "sonado bien, como el paquete de medidas sociales" y ha asegurado: "Ahí nos van a encontrar".

Con respecto al pacto de gobierno con Unidas Podemos, ha afirmado que lo que hace Sánchez es "alejarse" de la posibilidad de un acuerdo con la formación morada y criticó que no haga "referencia a sus socios de gobierno de facto" durante todo el discurso, aunque ha añadido que "aún queda debate".

"Nos pareció muy positivo el ambiente de preacuerdo que se generó este fin de semana, con las dos formaciones llamadas a gobernar reunidas sin filtraciones, ni amenazas y sin tuits", ha opinado.

Vox considera que ha sido el discurso "más patético de la historia"



Vox ha valorado este lunes que el discurso del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno ha sido "el más patético de la historia de los discursos" ya que no ha presentado más que el "típico espectáculo socialista: un festival del gasto y la intervención".

El portavoz en el Congreso del partido de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, ha valorado así la intervención inicial de Pedro Sánchez en el debate de investidura en el que el candidato socialista ha realizado un "viraje claro a la izquierda".

Así, Sánchez ha intentado presentar la imagen de un hombre de Estado, pero a lo largo de todo su discurso ha buscado "las palancas de la izquierda más radical: el feminismo, ecologismo, la ideología de género, la memoria histórica, el tema de 'Franco, Franco, Franco'", ha argumentado .

Para Espinosa de los Monteros, en el Congreso de los Diputados se han vivido las últimas horas antes de "entregar España a la izquierda más radical", por lo que ha vaticinado que "vamos camino de la desastre, de la mano de comunistas, filoetarras, separatistas y antisistema" y todo ello "adornado con la música del cumbaya y en sintonía con la naturaleza".

Arrimadas tacha de "farsa" el discurso



La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha recriminado al candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, que no haya aclarado qué gobierno está negociando con Podemos y que no se haya referido a la crisis de Cataluña "para no molestar a sus socios".

Arrimadas ha calificado de "farsa" el discurso del aspirante porque está "fuera de la realidad parlamentaria" ya que, según ella, ha hablado como si tuviera mayoría absoluta y no la tiene, y está también "fuera de la realidad de los españoles", ha añadido, al obviar cuestiones tan relevantes como "el desafío independentista".

Una valoración que ha hecho la portavoz naranja después de escuchar la primera intervención del candidato socialista, Pedro Sánchez, durante el debate de investidura, que ha comenzado este lunes en el Congreso.

Y sobre las críticas que ha hecho Sánchez al PP y a Ciudadanos por sus pactos con Vox, Arrimadas ha respondido que están acostumbrados a los insultos y a que les llamen "fachas" por llevar la bandera española