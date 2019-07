EN DIRECTO | Las negociaciones entre PSOE y Podemos se atascan a puertas del debate

La dirección de Unidas Podemos critica que en las últimas 48 horas, salvo el buen tono, el PSOE no ha dado ningún paso en la negociación, porque solamente le han ofrecido responsabilidades simbólicas, subrayando que los socialistas se niegan a compartir ni un solo ministerio desde los que poder desarrollar las políticas sociales que ellos desean, informaron en fuentes del partido Iglesias.



Concretamente, Podemos se refiere a políticas como subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.200 euros, escuelas de 0-3, desarrollar políticas de igualdad, bajar las tasas universitarias y potenciar la investigación, bajar la factura de la luz y medidas contra la emergencia climática o medidas de justicia fiscal como el impuesto a la banca para recuperar el rescate.







Según el partido de Iglesias, viendo las propuestas y la actitud del PSOE, han vuelto a recordar en las conversaciones que han cedido desde el inicio en no pedir ministerios de Estado, lealtad en la cuestión de Cataluña, además del gesto de Pablo Iglesias del viernes echándose a un lado. Aseguran que la respuesta a estas cesiones son "más excusas" por parte del PSOE.



Asimismo, Podemos anuncia que no hay prevista ninguna reunión antes del debate de investidura que da comienzo a las 12.00 horas de la mañana con el discurso del candidato Pedro Sánchez.



El primer Gobierno de coalición de la democracia

El primer pleno de Meritxell Batet

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno,afronta desde este lunes un dque puede desembocar, si cuaja el acuerdo del PSOE con Unidas Podemos , en el primer Gobierno de coalición a escala nacional de la democracia.La investidura estaba bloqueada el viernes y el panorama de las negociaciones abordadas por el PSOE en el Congreso.Pero ese día el líder de Unidas Podemos , tras la acusación del candidato socialista de quepara acordar un posible Gobierno de coalición, decidió apearse del esquema de un Ejecutivo de ambas fuerzas.A continuación, Sánchez e Iglesias pidieron a Carmen Calvo y a Pablo Echenique , respectivamente, que reiniciaran las negociaciones.En un clima dehasta el momento, PSOE y Unidas Podemos han atravesado el fin de semana con la finalidad de que bien antes de la intervención de Sánchez prevista para este lunes, o bien antes del jueves, cuando podría celebrarse la segunda votación, haya acuerdo, y por tanto, muchas probabilidades de nuevo Gobierno.Ello supondría que los 123 "síes" de los diputados socialistasy que Sánchez rebasaría, así, los "noes" seguros de PP Vox . Faltaría esperar la decisión de ERC y del PNV, que barajan la abstención.se convertirá este lunes en el séptimo candidato a la Presidencia que se expone al debate de investidura del Congreso. No es, sin embargo, su primera vez; lo afrontó en 2016, pero no logró los apoyos necesarios.A las 12.00 horas comenzará una sesión que revelará aspectos novedosos: el primer pleno que moderará la presidenta del Congreso,, tras la convulsa constitución de las Cortes del 21 de mayo; la ausencia de cuatro diputados catalanes, suspendidos por estar presos; o la puesta de largo de Vox en una sesión parlamentaria, y más concretamente de su líder,Sánchez desvelará y detallará su programa de gobierno sin límite de tiempo, tras lo que se parará el debate y se reanudará a las 16.00 horas.Entonces tomarán la palabra los líderes de los grupos de oposición, según el número de escañosseguro que intervienen durante la jornada de este lunes, pero no está claro que llegue a tiempo Santiago Abascal , pues más allá de las 20.30 horas no se iniciará ningún debate.Continuará la sesión el martes a partir de las 9.00 horas, ya con las alocuciones de Vox, si no pudo el día antes, ERC, PNV y de los partidos del Grupo Mixto, que sony PRC. El PSOE es el grupo que cierra la ronda de intervenciones por representar al partido del candidato.Batet, acto seguido, fijará la hora de votación. Cuando llegue, un secretario de la Mesa sacará una de las 326 bolas que están dentro de una urna; corresponderá a un diputado y por él empezará la Mesa a llamar a los parlamentarios.La votación, por consiguiente, es por llamamiento, es decir, tras escuchar su nombre, cada diputado pronunciará a viva voz. Necesitará Sánchez 176 síes para salir investido, la mayoría absoluta.En caso de no lograrlo, se reeditará la votación 48 horas después, es decir, el jueves, y ya sólo le bastarán más "síes" que "noes".Si es así, Sáncheza escala nacional de la democracia.