EN DIRECTO | Sánchez pide a Rufián que abandone la "unilateralidad" y se siente a negociar

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido a Pedro Sánchez de que la izquierda "pagará el pato" de que no haya un acuerdo con Podemos para formar gobierno y entonces merecerán que "todos los hijos de Aznar y Don Pelayo les pasen por encima".



Con un discurso cargado de reproches al presidente en funciones durante el segundo día del debate de investidura, el portavoz de los republicanos catalanes le ha criticado por venir "sin los deberes hechos" y pidiendo además la abstención al PP y a Ciudadanos.



"Esto ayer parecía más un debate preelectoral de la izquierda sacándose los ojos y la derecha aplaudiendo con las orejas", ha señalado Rufián aunque sí ha subrayado que Sánchez aún está a tiempo de "salvar la situación" .



Ha acusado al candidato socialista de haber estado "jugando al póquer" con la ilusión de miles de personas que votaron el 28A "para frenar el fascismo y sobre todo para hacer de esta legislatura la legislatura de la resolución del conflicto político de Cataluña".



Sánchez: "Abandone la unilateralidad"

Sin los apoyos necesarios para la votación

La presidenta del Congreso, @meritxell_batet, suspende por hoy el debate de la #SesiónDeInvestidura, que se reanudará mañana a partir de las 9.00h con los grupos parlamentarios restantes - Republicano, Vasco, Mixto y Socialista -, y la votación.



Si falla, dos meses hasta el 23 de septiembre

Durante su turno de respuesta, Pedro Sánchez ha reconocido que lo importante para resolver el conflicto catalán es que haya una "mesa de diálogo" en el Parlament y ha emplazado a ERC a abandonar la unilateralidad y reconocer "a la otra parte de Cataluña, la que no cree en las tesis independentistas".En el turno de réplica al portavoz de ERC,, en el segundo día del debate de investidura, Sánchez ha instado a Rufián a que hable con su grupo, con el PSC, con el PP y con Cs y que quite de su discurso una de sus exigencias: "".Sánchez ha insistido en que el problema de Cataluña es de convivencia y ha asegurado que por parte del Gobierno "voluntad de diálogo, toda".El debate de investidura decontinua este martes con las intervenciones de los portavoces de, el PNV, los de los diferentes partidos que integran el Grupo Mixto y el de la representante del PSOE . Una vez finalicen sus 'duelos' con Sánchez,A las nueve de la mañana subirá a la tribuna el portavoz de ERC,, y, cuando termine de discutir con el candidato, hará la propio el del PNV, Aitor Esteban.Después será el turno del Grupo Mixto, cuyos representantes tomarán la palabra de mayor a menor. Así, irán debatiendo con Sánchez, consecutivamente,(Junts), EH Bildu ), Ana Oramas (Coalición Canaria), Sergio Sayas (Unión del Pueblo Navarro), Joan Baldoví ( Compromís ) y(Partido Regionalista de Cantabria).La última intervención de la segunda jornada del debate de investidura la protagonizará la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.Tras los debates de los portavoces con Sánchez, se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y, lo que lleva su tiempo. La hora en que se anuncie el resultado marcará el Pleno que habrá que celebrarse 48 horas en caso de que Sánchez no logre este martes la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento.Dado que esa primera votación no tiene visos de producirse antes de las 16.00 horas, todo apunta a que la segunda votación, que se celebrará el jueves,. Todo dependerá, no obstante, del tiempo que dedique Sánchez a debatir con los portavoces que intervendrán el martes.En la sesión que casi con toda probabilidad habrá que convocar el jueves, el candidato tendrá diez minutos para pedir el respaldo de la Cámara, y los representantes de los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos cada uno. En total, una hora más antes de empezar la segunda votación por llamamiento, en la que al candidato ya(más sies que noes).En el caso de que Sánchez fracase yen los dos meses posteriores a la primera votación, esto es hasta el 23 de septiembre, el Rey, con el refrendo de la presidenta del Congreso, deberá disolver las Cortes Generales al día siguiente y convocar nuevas elecciones 47 días después, el domingo 10 de noviembre.Esta repetición de elecciones ya se produjo en 2016 cuando, tras la fallida investidura de Sánchez con apoyo dede principios de marzo, pasaron los dos meses sin que prosperara ninguna candidatura y las Cortes se disolvieron para repetir los comicios el 26 de junio de ese año.Ante el riesgo de quelos partidos acordaron modificar la ley electoral para introducir una disposición adicional estableciendo que, en los casos de repetición de los comicios por falta de investidura, se acortaran los plazos del procedimiento electoral, bajando de 54 a 47 días.