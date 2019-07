JxCat confirma su voto negativo a la investidura

La portavoz de Junts Per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, ha adelantado este jueves que su formación votará no a la investidura de Pedro Sánchez como presidente porque no ha dado el "sí a la política" que daría "respuesta a las aspiraciones de la mayoría de los catalanes".



En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Borràs ha acusado al candidato a la Presidencia y a su partido de no tener "ni sentido de Estado, ni sentido común", ya que parece estar diciendo "no a la investidura" a horas de que se produzca la votación.









Avui @JuntsXCat votarà NO perquè Catalunya espera un SÍ. Cal un sí a la política per donar resposta a les aspiracions de la majoria dels catalans. PSánchez sembla dir NO a la investidura. Per dir Sí a la política, ens hi trobarà sempre. No tenen ni sentit d'Estat, ni sentit comú. — Laura Borràs ? (@LauraBorras) July 25, 2019

La portavoz ha señalado que ", en referencia al asunto de Cataluña, pero que su voto negativo se debe a que "no tienen ni sentido de Estado ni sentido común" con este tema.JxCat ya votó contrariamente a la investidura de Sánchez el pasado martes, al acusarle de querer "y de que "intentó humillar" a sus posibles socios, además de "ignorar" a su partido en las negociaciones para buscar apoyos y que esta saliera adelante.