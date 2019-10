Pablo Iglesias respeta a Íñigo Errejón, pero Podemos "no apuntalará el bipartidismo"

Pablo Iglesias ha reivindicado este sábado que Podemos nació para combatir el bipartidismo y buscar un nuevo orden de justicia social, un camino "distinto" al emprendido por Íñigo Errejón, que, ha recordado, habría dado el voto gratis al PSOE y en 2016 quería facilitar un gobierno con Ciudadanos.



El líder de Podemos ha apelado este sábado a los valores fundacionales de su formación ante el máximo órgano de dirección de Podemos, el Consejo Ciudadano Estatal, convocado para preparar las elecciones del 10 de noviembre a las que planea presentarse con las mismas listas que en el 28 de abril, según fuentes de la formación.



Un día después de la fuga de los dos máximos cargos de Podemos en Murcia a Más País, Pablo Iglesias ha exhibido una imagen de unidad interna gracias al fin del pulso de la federación andaluza, que irá a las elecciones con la papeleta de Unidas Podemos y no con la marca propia que pretendía promover su líder, Teresa Rodríguez.





Podemos será la "pieza de caza mayor"

?? "Nuestro papel en la política no es dar estabilidad al bipartidismo, es dar estabilidad a la gente. Lo que se juega el 10N es que baje el precio de los alquileres, que se cree empleo estable, que se tomen medidas contra la crisis climática". @Pablo_Iglesias_ pic.twitter.com/jSkryDyukR — PODEMOS (@ahorapodemos) September 28, 2019

Teresa Rodríguez, en busca de una candidatura conjunta

Nuestra campaña pondrá en el centro los problemas de la gente, proponiendo alternativas a la desigualdad, la injusticia social y la precariedad. Seguiremos diciendo la verdad, aunque moleste. Todas las razones por las que hemos construido este espacio político siguen intactas. pic.twitter.com/hiByBOmYvv — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) September 28, 2019

Frente al papel de Íñigo Errejón, Pablo Iglesias ha defendido que la función de Podemos no es, y por eso se ha mostrado convencido de que la formación morada será la "pieza de caza mayor" en las próximas elecciones por no ser "útil" al bipartidismo y no garantizar la "estabilidad" de este sistema.El líder de la formación morada ha mencionado de forma expresa a Íñigo Errejón para mostrarle su respeto, pero le ha recordado también que Podemos -el partido que cofundó y del que se fue- no nació "para apuntalar el bipartidismo ni asegurar el sueño plácido de los poderosos" sino para"Debemos respetar también que personas que estuvieron con nosotros en el pasado piensen que en 2016 debimos apoyar un gobierno de Sánchez con Ciudadanos, que no debimos construir Unidas Podemos con IU o que deberíamos haber hecho presidente gratis y sin garantías acomo mal menor", ha asegurado Iglesias en referencia a su exnúmero dos.Fuentes presentes en la reunión sí han expresado la preocupación por el efecto que pueda tener la presentación de la lista de Errejón en provincias donde Podemos podría perder los escaños logrados el 28 de abril, perodeo delCon el fin de evitar esa fragmentación del voto propuso ayer la líder andaluza, la anticapitalistauna candidatura conjunta en Andalucía con Más País, una idea que ha caducado en veinticuatro horas puesto que ni Íñigo Errejón ni Pablo Iglesias le han contestado.", ha asegurado este sábado a los periodistas Pablo Pérez Ganfornina, secretario de Comunicación de Podemos Andalucía y representante de su territorio en el Consejo Ciudadano Estatal que Podemos ha celebrado este sábado en el Círculo de Bellas Artes.Así es que, finalmente, Podemos Andalucía concurrirá a las elecciones del 10 de noviembre con la papeleta de Unidas Podemos, pero seguirá reclamando unidad y sobre todo que su territorio "esté presente en el Congreso con voz propia".Por otro lado,ha desglosado además ante el Consejo Ciudadano los ejes sobre los que girará la campaña electora, en la que la formación se centrará eny presentar sus propuestas. Entre ellas, la bajada de los precios del alquiler, la lucha contra la crisis climática, la justicia fiscal, las puertas giratorias o la pobreza infantil.Pablose ha mostrado convencido de que en campaña surgirá "cualquier artimaña que pueda servir" para hacer daño a Podemos, y ha insistido en que la única responsabilidad de esta repetición electoral es la negativa de Pedro Sánchez a respetar a los cuatro millones de personas que les votaron.