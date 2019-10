Lanzan bolsas de basura a la Delegación del Gobierno en Barcelona

Unas mil de personas han empezado a concentrarse este domingo por la tarde, séptimo día de protestas por la sentencia del 1-O, en el cruce de las calles Mallorca y Bruc de Barcelona para lanzar bolsas de basura a la Delegación del Gobierno en Catalunya.

La concentración, convocada por 'PícnicxRepública' inicialmente en el cruce de la calle Mallorca con Roger de Llúria, donde está la Delegación, ha empezado poco antes de las 18.00 horas unos 100 metros más lejos de esta institución debido a un cordón policial hecho con vallas en la calle Mallorca.

Los concentrados, equipados con bolsas de basura, tal como animaban los convocantes, han lanzado decenas de bolsas detrás de las vallas, mientras entonaban consignas como 'Fuera las fuerzas de ocupación', 'No os merecéis, la senyera que lleváis', 'No estamos todas, faltan las presas', 'Vergüenza', 'Buch dimisión', 'Presos políticos libertad' y el himno de 'Els Segadors'. Entre la muchedumbre, había carteles con lemas como 'Ya nos hemos alzado, haremos caer el verdugo', y los concentrados, muchos de ellos ataviados con banderas 'esteladas', también han entonado 'Está en prisión, nuestro conseller' y 'Ser policía vergüenza me daría'.

Después de varios minutos lanzando basura, se ha originado un pequeño fuego entre las bolsas, que ha sido apagado inmediatamente por dos manifestantes, y al que se han acercado momentáneamente dos de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que están contemplando la escena a unos 20 metros detrás de las vallas, acompañados de tres furgones aparcados.