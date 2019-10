Rivera exige a Sánchez el cese de Torra

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por no haber ido antes a Cataluña y le ha instado a cesar ya al presidente de la Generalitat, Quim Torra, si no quiere tener que visitar a más heridos en las protestas.

Durante un acto en Toledo junto a Juan Carlos Girauta, cabeza de lista al Congreso por esta provincia en las próximas elecciones generales, Rivera ha censurado que Sánchez haya esperado hasta este lunes para visitar Barcelona, "después de ocho días sin aparecer".

Además, le ha aconsejado que "si no quiere visitar más heridos" --como ha hecho este lunes en un hospital donde había policías heridos-- actúe aplicando el artículo 155 de la Constitución. Debe hacerlo "con serenidad, pero sin complejos y con firmeza" para, según ha dicho, poner al frente de la Generalitat "a un presidente que represente al Estado y no que ataque al Estado".

En este sentido, considera que ha llegado la hora de ir "contra los poderosos" y de tener un gobierno que "defienda a los débiles, a los ciudadanos de a pie" y que "ataque con el Código Penal" a los "poderosos arbitrarios" como Torra o Carles Puigdemont. "Sánchez tiene que actuar y me tendrá a su lado, no porque me guste lo que hace, sino porque es el presidente de mi país", ha apuntado.

Del mismo modo, ha lamentado que "algunos" se "escandalicen" cuando aboga por que "los que intentan romper el país vayan a la cárcel". "Pero, llamadme clásico, prefiero que no los indulten", ha continuado, demandando que el Estado recupere las competencias penitenciarias en Cataluña para garantizar el cumplimiento íntegro de las condenas dictadas en la sentencia sobre el 'procés'.



El Gobierno debe cambiar de estrategia en Cataluña

Asimismo, ha insistido en reclamar al presidente del Gobierno en funciones un "cambio de estrategia" en Cataluña, pidiéndole que "salga del camino equivocado" y revoque sus "pactos" con las fuerzas independentistas en ayuntamientos y diputaciones catalanas.

"Con estos que ya están condenados, que ya son delincuentes, no se puede ir ni a la vuelta de la esquina", ha reprochado el presidente de Cs a Sánchez, urgiendo al Ejecutivo a actuar. "Cada día sin darnos la mano es un día donde los nacionalistas siguen sacando provecho", ha alertado.

A su juicio, el "principal eje" de esta campaña electoral es saber "si el PSOE y el PP se han enterado de que 40 años de cesiones al nacionalismo son suficientes".

Para el presidente de Ciudadanos, "no hay barricada que frene este proyecto común que es España", y ha prometido que tanto si está en el gobierno como en la oposición, su "compromiso" con España va a hacer que "los que quieran liquidar este país acaben en la cárcel".



Los problemas del país, "bloqueados" por Cataluña

Albert Rivera también ha hecho énfasis en que mientras "Torra y los violentos" protagonizan la actualidad española, la situación en Cataluña mantiene "bloqueados" otros grandes problemas del país, entre los que ha citado la consecución de pactos de Estado en materia sanitaria o educativa o la lucha contra la despoblación y contra el descenso de la natalidad.

"Aquí nadie sabe hacer políticas para atraer talento, empresas y empleo a las zonas despobladas", ha continuado, afirmando que quiere "hablar más de los ciudadanos y menos de Torra, Puigdemont y compañía". Para ello, ha demandado que el Gobierno central "baje el volumen" al independentismo y al Torra, algo que, según él, solo se conseguirá cesando al presidente catalán.

El presidente de Cs ha puesto de manifiesto la importancia de alcanzar la "igualdad" entre territorios. "Cada vez que vengo a esta tierra los ciudadanos me piden igualdad", ha asegurado, lamentando que procede de una tierra en la que está "harto de escuchar a supremacistas" y advirtiendo de que "los enfadados empiezan a ser el resto de españoles" con esta situación.

Por ello, ha concluido aseverando que "sea cual sea" el resultado de las elecciones del 10 de noviembre, es más importante "aplicar la Constitución" que quiénes sean los que tengan que aplicarla.