Arrimadas: "¿Cs debe apoyar gratis y arrodillarse?"

La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha replicado a los barones socialistas que este jueves le pidieron que apoyara la investidura de Pedro Sánchez que si los constitucionalistas tienen que dar su apoyo gratis y "arrodillarse" mientras los nacionalistas consiguen lo que quieren.

Así ha respondido Arrimadas en una entrevista en la Cope a la respuesta que obtuvo de la mayoría de los barones socialistas a su llamada para que evitaran que el acuerdo de investidura de Sánchez dependiera de ERC.

Después de esta ronda de contactos que la portavoz naranja mantuvo con algunos presidentes autonómicos del PSOE, Arrimadas se ha preguntado si tiene que dar el "sí" a Sánchez para respaldar un pacto con el PNV que, según ha asegurado, quiere echar a la Guardia Civil de Navarra, y pretende adaptar las estructuras del Estado a la identidad de Cataluña y el País Vasco.

"¿Nos hemos vuelto locos? Pues evidentemente que no", ha subrayado Arrimadas a un día de que comience el pleno de investidura, cargando también contra Sánchez por dar a los nacionalistas "lo que les da la gana" mientras que ellos "se tienen que abstener porque sí".

Según la dirigente naranja, este jueves dieron instrucciones desde Ferraz para que todos los barones "salieran a atacarla" y a reclamarle la abstención de los 10 diputados de Cs.

Habló con el presidente aragonés, Javier Lambán, y con el de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, pero no ha desvelado el contenido de la conversación, mientras que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no le cogió el teléfono.

Y por eso a Fernández Vara, que este jueves fue muy crítico con Arrimadas, le ha preguntado si le parece bien que se eche a la Guardia Civil de Navarra, que el PNV negocie en nombre de la comunidad foral o está de acuerdo con "la humillación del cava extremeño" que han hecho los nacionalistas catalanes. "La dignidad está por encima de la sillita", ha exclamado.

Por otro lado y a preguntas de los periodistas, ha dejado claro que ni a ella ni a otros dirigentes de su partido el PSOE les ha sondeado sobre la posibilidad de entrar en el Ejecutivo de Sánchez y Podemos, una opción que Arrimadas, en todo caso, ha dicho que no ha contemplado. "En ningún momento Sánchez me ofreció absolutamente nada, no ya entrar en un gobierno, lo único que me dijo es que me abstuviera o si no, que me atuviera a las consecuencias", ha asegurado.



"Ambiguo"

Por otro lado, la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha advertido este viernes que el pacto entre PSOE y ERC para la investidura es "tan ambiguo que podría llevar a no hablar de nada" y ha echado en falta en el mismo mecanismos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Borrás: "El PSOE no cumple aquello que promete". / Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

La líder de JxCat en la Cámara Baja, que mantiene su 'no' a Pedro Sánchez, ha manifestado su "escepticismo" por este acuerdo rubricado por sus socios en el Govern: "En principio permite hablar de todo pero es tan ambiguo que podría querer decir que no se puede hablar de nada", ha afirmado.

La exconsellera ha advertido además que dicho pacto no incluye mecanismos que ofrezcan "garantías" de cumplimiento de los acuerdos alcanzados. "No hay medidas que permitan evitar lo que ya sabemos que ha pasado; que sistemáticamente el Estado ha incumplido lo que ha prometido", ha afirmado.

Borràs ha remarcado que las mesas de negociación entre ejecutivos las acuerdan "los gobiernos" y ha criticado que en las negociaciones entre republicanos y socialistas haya quedado "al margen" quien ostenta la Presidencia de la Generalitat, Quim Torra, de JxCat.

Preguntada por si ERC se debería replantear el acuerdo con el PSOE si la Junta Electoral Central (JEC) pide la suspensión de Torra, ha respondido que esto "lo tendrá que decidir Esquerra" pero, en todo caso, ha remarcado que esta posible inhabilitación sería "una agresión" que debería interpelar "a todos".



Conversaciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido este viernes en que el pacto entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez no vincula al Govern y, al ser preguntado por las diferencias con el documento de Pedralbes, ha criticado que el nuevo acuerdo no contempla la figura de un relator.

Torra intentará hablar con Sánchez al margen de la mesa de diálogo. / Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

"Es un acuerdo similar pero con diferencias con el documento de Pedralbes. Necesita garantías", ha añadido, y ha afirmado que el pacto entre ambos partidos es legítimo aunque no vincula a las instituciones, en declaraciones a los medios tras visitar la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña junto al conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró.

Ha reprochado que hace un año la Generalitat ya estaba negociando con el Gobierno: "El PSOE se levantó porque queríamos garantías, y una garantía era un relator, cosa que en el pacto entre ERC y el PSOE no aparece".

Preguntado por las garantías que cree que le faltan al pacto entre ERC y PSOE, ha dicho que se debería explicar la profundidad del acuerdo, y se ha preguntado si se podrá hablar del ejercicio del derecho a la autodeterminación y plantear un referéndum "¿O será como dijo el señor Iceta: les diremos que no y pasaremos a los postres?".

También ha explicado que una vez se forme Gobierno buscarán conversaciones con el nuevo Ejecutivo: "Un diálogo en condiciones, con garantías y que trate los temas que la ciudadanía de Cataluña nos ha encargado tratar, es decir, los tres puntos conocidos de ejercicio del derecho a la autodeterminación, amnistía, fin de la represión y libertad de los presos políticos y exiliados".