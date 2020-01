Casado avanza que la JEC ha fallado que Junqueras no puede ser eurodiputado

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado otorgar la credencial de eurodiputado al presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, por estar condenado por sentencia firme por el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, lo que, a juicio del citado órgano, supone una causa sobrevenida de inegibilidad.



La JEC ha adoptado esta decisión por siete votos a favor y cinco en contra y a pocas horas de que dé comienzo el debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, cuya candidatura a priori saldrá adelante el próximo 7 de enero gracias, entre otros, a la abstención de los 13 diputados de ERC.



En el escrito sobre la decisión, al que tuvo acceso Europa Press, la JEC declara que en el caso de Junqueras procede la causa de inelegilibidad sobrevenida contemplada en la LOREG al haber sido condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión.



De este modo, el organismo declara la pérdida de la condición de diputado del Parlamento Europeo, "con anulación de su mandato", con efectos "desde la fecha de este acuerdo".



De este modo, la JEC señala que su vacante como eurodiputado deberá ser cubierta por Jordi Solé, el siguiente en la lista de las europeas. Esta resolución, que podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, será notificada al presidente del Parlamento Europeo.



Con su decisión, el organismo encargado de velar por la transparencia y la neutralidad de los procesos electorales ha estimado los escritos presentados por el PP, Ciudadanos y Vox pidiendo que no se expidiera la credencial al líder de ERC.



Estando en prisión provisional y en pleno juicio del 'procés', Junqueras consiguió en mayo su escaño en las elecciones europeas, pero la JEC no pudo expedirle la credencial en junio porque el Supremo le negó el permiso para cumplir el trámite que exige la legislación española, que es jurar o prometer la Constitución ante la Junta.



La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la consulta que le había dirigido el Supremo cambió las cosas porque la institución comunitaria entiende que el eurodiputado ya lo es desde que es elegido, sin que ningún trámite formal nacional pueda condicionar la obtención del escaño.



Mientras el Tribunal Supremo estudia cómo aplicar esa sentencia, tanto el PP como Ciudadanos se apresuraron a solicitar a la JEC que no otorgase la credencial a Junqueras al no ser ya un preso esperando juicio, sino que es un condenado por sentencia firme a inhabilitación.





El PSOE tiene " serias dudas" de que la JEC pueda inhabilitar a Torra y Junqueras

Puigdemont tras el fallo de la JEC sobre Junqueras: "¡Miserables!"

Miserables! Després de perpetrar un cop d'estat inhabilitant el president @QuimTorraiPla, ara s'atreveixen a vulnerar els drets de l'Oriol @junqueras i de desafiar la Unió Europa. El TJUE va ser clar: Oriol Junqueras és eurodiputat i ha de ser alliberat. Prou! — Carles Puigdemont (@KRLS) 3 de enero de 2020

La portavoz del PSOE en el Congreso,, ha dicho que tiene "serias dudas" de que la Junta Electoral central sea competente para acordar la inhabilitación de Quim Torra y Oriol Junqueras y espera que el Tribunal Supremo responda cuanto antes.La Junta Electoral Central "no es un órgano jurisdiccional, es un órgano administrativo", ha subrayado Lastra en una comparecencia en el Congreso en la que no ha aceptado preguntas yLastra ha afirmado también que ve "preocupante" la actitud de la derecha y la ultraderecha, a las que, según ha dicho, ve "empeñadas en boicotear la investidura de Pedro Sánchez"., ha afirmado la portavoz parlamentaria al recordar que hasta en cinco ocasiones los ciudadanos han votado al PSOE y en las dos últimas elecciones generales lo han expresado con claridad.Pese a esa actitud, ha añadido Lastra, "la democracia se va a abrir paso y mañana, con el arranque del pleno de investidura, será posible que "esa España que quiere avanzar, avance. Empieza un nuevo ciclo en este país", ha recalcado.El expresidente de la Generalitatha reaccionado este viernes al fallo en contra de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, pueda recoger el acta de eurodiputado: ""."¡Miserables! Después de perpetrar un golpe de estado inhabilitando al presidente Quim Torra, ahora se atreven a vulnerar los derechos de Oriol Junqueras y de, ha afirmado en un tuit recogido por Europa Press."El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue claro: Oriol Junqueras es eurodiputado y tiene que ser liberado. ¡Basta!", ha dicho.