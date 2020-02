Feijóo opta a la reelección: "Nos seguiremos partiendo la cara por Galicia"

Sin sorpresa alguna y como todos en el partido esperaban, Alberto Núñez Feijóo volverá a ser el cabeza de lista del PPdeG en las próximas elecciones autonómicas. Intentará revalidar su cuarto mandato consecutivo el próximo 5 de abril. El líder del PPdeG acaba de anunciar ante la junta directiva del partido su decisión formal de presentarse de nuevo como candidato y, como era de esperar, todo fueron aplausos y víctores por parte de quienes en los últimos meses no dejaron de insistir en que era la mejor opción y trataron de convencerle para que diera este paso.

"Hoy vuelvo a decir Galicia, si mi partido está dispuesto, yo estoy a disposición de Galicia. Si mi partido quiere, yo quiero ser el candidato a la presidencia de la Xunta. Si los gallegos quieren, yo seré el presidente de todos los gallegos sin excepción. Soy Alberto Núñez Feijóo y los gallegos saben lo que pueden esperar de mí", ha proclamado, entre aplausos de los suyos, que se pusieron en pie para ovacionar a un Feijóo que por dos veces ha tenido que interrumpir su alocución presa de la emoción.

Varias son las razones que ha esgrimido para anunciar su candidatura. Entre ellas, que quiere ser presidente de todos los gallegos para "ejercer con responsabilidad en un momento no menor para Galicia y en un momento clave de la España de las autonomías".

Pero también para que la comunidad autónoma no pierda ni la estabilidad, ni el rigor en la gestión, ni la tranquilidad, ni la normalidad, ni ninguna oportunidad de tomar decisiones importantes si la alternativa es un gobierno con dos, tres, o cuatro socios que tienen que deliberar a cada momento para afrontar cualquier determinación.

"Me siento con más ilusión, más ganas y más energía que nunca. Estos últimos once años me han dado la energía necesaria y toda esa energía está ahora a disposición de los gallegos", ha declarado mientras toda la junta directiva del PPdeG respondía de pie con aplausos a su intervención.

Feijóo ha comentado que no le gusta nada el contexto de la política nacional, en que la cada vez cree menos porque se mueve en clave de inmediatez y el instante, donde lo que se dice ahora no importa porque tampoco importa lo que se dirá un poco después. "En esta política no tengo ningún interés en estar, pero esto me hace reforzar en lo que creo y en lo que siento, que es la política con sentido, del compromiso, de la gestión pública, de la coherencia y de la unidad", ha comentado.

En todo caso, ha advertido que no será fácil conseguir una gran mayoría en las elecciones, pero que aún así da el paso, entre otras razones, por el tremendo afecto que le han mostrado los cargos y militantes del partido, así como los ciudadanos, que de no ser así, esta mañana su opción sería bien distinta a la de presentarse de nuevo como candidato. "Pero sabiendo de estas dificultades para una gran mayoría, estoy convencido de poder alcanzarla para formar un gobierno con estabilidad durante cuatro años", ha indicado.

"Como he dicho, soy previsible. Galicia, Galicia, Galicia y por cuarta vez Galicia, porque... ¡Galicia es todo!", ha concluido, emocionado, su intervención.

El entorno para comunicar su elección ha sido el mismo que escogió en 2016 para avanzar que se presentaba a sus terceros comicios autonómicos y también en 2018 para constatar que no iba a luchar por el liderazgo nacional del PP. Hoy, en el mismo hotel, acaba de ratificar que competirá por la victoria en abril y que intentará igualar el récord de Manuel Fraga de conseguir cuatro mayorías absolutas consecutivas.

Hoy también está programada una una reunión del comité electoral nacional del PP para designar a los cabezas de lista a los comicios en el País Vasco y Galicia y dará su respaldo a las candidaturas de Alfonso Alonso y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente

Tras anunciar ayer el anticipo de la convocatoria electoral -motivado por el adelanto en el País Vasco-, el Diario Oficial de Galicia publica hoy el decreto firmado por el presidente de la Xunta por el que se disuelve el Parlamento, que se volverá a constituir el próximo 5 de mayo a las 11 horas.

En cuanto a la elección de diputados no hay variaciones, de modo que A Coruña elegirá 25, Pontevedra 22 y Ourense y Lugo, 14 cada una, para completar los 75 escaños. La duración de la campaña, que durará quince días, ente el viernes 20 de marzo y el viernes 3 de abril.