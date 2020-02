Sánchez recurre a Alonso para reprochar a Casado su rechazo al diálogo con Torra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido a la diversidad de España que hizo el expresidente del PP vasco Alfonso Alonso antes de dimitir este mismo lunes para echar en cara al líder del PP, Pablo Casado, su rechazo a la mesa de diálogo con Cataluña que se constituirá este miércoles por la tarde.

Sánchez ha respondido así en el Pleno del Congreso a Casado, quien le había pedido que no les haga "comulgar con ruedas de molino" al llamar diálogo a lo que es una "humillación". A su entender, con esa reunión en Moncloa con "apariencia de cumbre de Estado" con el Govern catalán que preside Quim Torra se inaugura el "despiece de la soberanía nacional, la solidaridad interterritorial y la igualdad entre españoles".

Además, ha dicho que lo hace con la "agravante" de sentar en esa mesa a ministros "no solo por sus competencias sino también por sus apellidos". Acto seguido, Casado le ha espetado al jefe del Ejecutivo: "Hasta se lleva al de Sanidad para negociar con el virus independentista en vez de estar poniendo medidas para paliar los efectos del coronavirus".

Casado ha criticado que Sánchez acepte sentarse con un "inhabilitado" como Torra y con un "imputado por organizar un golpe al Estado", en alusión al dirigente de ERC José María Jové. Y con el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, como "relator del CNI", ha ironizado.



"Más madera" para "cocinar" los presupuestos

"Y todo ello con muchos lazos amarillos y sin líneas rojas, abriendo el foco a la autodeterminación, al indulto a delincuentes, al pacto fiscal y quien sabe si a la caja única quebrada de la Seguridad Social como ya ha subastado con el PNV, dividiendo a los mayores entre pensionistas de primera y de segunda", ha indicado.

Tras asegurar que se trata de "más madera" para "cocinar" los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el líder del PP ha señalado que la foto de esa reunión ya la intentó en la "cumbre de Pedralbes hace un año". "Siga posando y disfrute porque esa foto será el retrato de la historia de su Gobierno, una historia de una gran deslealtad a España", ha espetado a Sánchez.

Según Casado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "pretende resetear" la democracia "sorteando la Constitución" e "imponiendo un Estado asimétrico y una España desigual" dando a los nacionalistas "todos los privilegios". Eso sí, ha dicho que no lo va a conseguir porque el PP es la "garantía de que nadie va a discriminar a un español viva donde viva" y que España seguirá siendo "una nación de ciudadanos libres e iguales".



Sánchez: "Lecciones del PP, las justas"

Sánchez ha comenzado su réplica asegurando que él se había hecho "ilusiones" de salir del "bucle" de Venezuela y Cataluña en el que está en PP, y ha espetado a Casado que después de siete años de Gobierno del PP "hoy España es más desigual desafortunadamente" con "brechas en lo social, en el género, en lo territorial y en lo intergeneracional" tras los "recortes" de Mariano Rajoy.

A renglón seguido, Sánchez ha apostado por el diálogo territorial con las comunidades autónomas después de que con el PP se hayan producido "dos referendos ilegales, una declaración unilateral de independencia y se hayan multiplicado por cuatro el número de independentistas" en Cataluña, "pasando del 10 al 40%".

"Lecciones del PP, las justas, en cuanto a la defensa de la integridad territorial de España. Al contrario, algo de empatía, algo de corresponsabilidad. Nosotros hemos heredado un auténtico fiasco y fracaso en lo territorial", ha dicho Sánchez al líder 'popular'.

El jefe del Ejecutivo ha advertido de que "no se puede defender España si no se la acepta en su diversidad" y ha agregado que ese mensaje no era suyo sino de Alfonso Alonso. El que fuera presidente del PP vasco dejó su cargo este mismo lunes un día después de que Casado le hubiera comunicado que no iba a ser el candidato a lehendakari en las elecciones vascas del 5 de abril y tras varios meses de encontronazos entre el PP vasco y 'Génova'.

Sánchez ha puesto en valor esas palabras de Alonso porque hay una forma "distinta" de entender España y "articular la diversidad en España". En este sentido, ha enfatizado: "El problema de los líderes actuales del PP es que confunden igualdad con uniformidad y no es lo mismo".

El presidente del Gobierno ha subrayado que su gabinete ha abierto un diálogo con el sector agrícola, este miércoles una mesa de diálogo con Cataluña y el viernes habrá otra mesa para la España interior y el reto demográfico. Y ha concluido asegurando que espera poder "encontrarse" con el PP en esta legislatura en "algunas de las políticas en defensa de los españoles".