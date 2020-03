Álvarez de Toledo se declara "feminista amazónica" y no irá al 8M

La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha declarado este martes "feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia", que viven el Día de la Mujer como una "celebración de los logros" conseguidos por la mujer en los últimos años, ha negado que exista una política machista contra la mujer y se ha desmarcado de las manifestaciones del 8 de marzo alegando que no comparte el feminismo imperante en España.

Álvarez de Toledo ha pedido que no se la incluya en "un bloque monolítico llamado mujeres". "Soy feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia, es el feminismo que reivindico, y cada uno pude ser de lo que quiera", ha señalado en rueda de prensa en la Cámara baja.



Antes de Sánchez

Según ha explicado, existen dos formas de vivir el 8M, una es como "una protesta enfadada y pesimista contra una presunta cultura heteropatriarcal capitalista, formada por hombres decididos a oprimir a las mujeres", o como "un día de celebración de la impresionante modernización de España", incluso, ha explicado, "antes de la llegada de Sánchez, Calvo o Irene Montero al poder".

En su intervención, ha indicado que los índices europeos y mundiales señalan a España entre los mejores países del mundo para nacer mujer y ha destacado que su formación nombró a las primeras mujeres presidentas de Congreso y Senado. En este sentido, recordó que hace unas semanas se firmó en la Cámara el "primer convenio de fútbol femenino de Europa" y que en el acto estaba la actual presidenta del Congreso y su predecesora, así como las portavoces de PSOE, PP y Ciudadanos, también mujeres.

También ha insistido en la idea de enfocar el Día de la Mujer desde la opinión en que "la mujer no es victima" de sus "hermanos, padres, maridos, hijos o parejas" ya que, a su juicio, la mujer "no está condenada a perpetuidad a sufrir la opresión masculina" y que no hay que esperar una "mano paternalista o maternalista" que tenga que "sacar" de su "horrible destino" a las mujeres.



No es un "colectivo identitario"

Álvarez de Toledo, ha reconocido que hay problemas a tratar, como la maternidad, que "no es una imposición del heteropatriarcado" que obligue a las mujeres a ser madres, sino que es una cuestión "biológica". A su juicio, se está "dando a entender que hay una política machista que decide someter a las mujeres" y, en su opinión, "es especialmente falso en el caso de España".

Así, ha señalado que no tiene intención de acudir a ninguna de las manifestaciones que se han convocado en España por el 8M y se ha remitido a la "delegación" que enviará el PP, según anunció este lunes la secretaria de Políticas Sociales de los 'populares', Cuca Gamarra, con un manifiesto propio. "Pero yo no voy a acudir", ha apuntado.

La portavoz 'popular' ha insistido en que las mujeres no son "un colectivo identitario" y que "no todas piensan lo mismo", de ahí que no quiere que Calvo o Irene Montero hablen en su nombre en este sentido sólo porque hayan nacido "con los mismo órganos que ella". "Tengo más en común con José Ignacio Echániz (el portavoz de Sanidad del PP) que con Montero", ha concluido.

