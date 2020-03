La Reina y Montero, juntas por vez primera en un acto oficial

La reina Letizia ha presidido este viernes acompañada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, una reunión de trabajo de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), el primer acto en el que han coincidido desde la formación del Gobierno de coalición.

Montero ha esperado a la reina a las puertas del centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) del madrileño barrio de Lavapiés en el que ha tenido lugar este encuentro. A su llegada, doña Letizia ha estrechado la mano de la ministra y de varios representantes de organizaciones y asociaciones involucrados en la atención a la mujer prostituida, entre ellos el rector de la UNED, Ricardo Mairal.

Tras el saludo, han accedido al interior, donde el rector ha comentado a la reina y a la ministra algunos detalles del edificio, las antiguas Escuelas Pías de San Fernando que quedaron en ruinas tras la Guerra Civil y que, después de su rehabilitación, albergan la biblioteca y el centro asociado de la UNED.

Doña Letizia ha saludado a continuación a la directora de APRAMP, Rocío Mora, y a otras representantes de esta asociación antes del inicio de la reunión, en la que la ministra se ha sentado a la derecha de doña Letizia y con quien ha conversado de forma distendida en los prolegómenos del encuentro.

En esta mesa de trabajo han participado mujeres supervivientes de trata que están colaborando en la detección y acompañamiento de las víctimas.



Agenda

Irene Montero no acompañó a la reina el 16 de enero, tres días después de su toma de posesión como ministra de Igualdad, en un acto sobre violencia de género aunque se trataba de una competencia suya. El Ejecutivo envió en su lugar al titular de Sanidad, Salvador Illa, y Montero explicó después que su ausencia se debió a que ese acto ya estaba en la agenda de ese otro Ministerio antes de la formación del nuevo Gobierno. Además, aseguró que, de no ser por eso, ella no habría tenido ningún problema en acompañar a doña Letizia.

La de este viernes ha sido la segunda ocasión en que un representante de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición ha acompañado a la reina, ya que el pasado 28 de febrero el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, estuvo junto a ella en A Coruña en la proclamación del Premio Social de la Fundación Princesa de Girona.