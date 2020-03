Suben a 10 los fallecidos con el coronavirus en España

El Covid-19 se ha cobrado una nueva víctima en Euskadi, al fallecer otro varón de 90 años que padecía enfermedades crónicas. Además, se han detectado 25 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Autónoma Vasca en las últimas horas, según ha informado la consejera de Salud, Nekane Murga. En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada este sábado en San Sebastián, Murga ha señalado que los nuevos contagiados son de Álava (20) y de Vizcaya (cinco).

Además, un hombre de 91 años con patologías previas también ha fallecido este sábado en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas, por lo que se convierte en el quinto fallecido por esta enfermedad en la Comunidad de Madrid.

Así pues, el Ministerio de Sanidad ha confirmado este sábado que los casos de coronavirus en España alcanza ya los 454 positivos, mientras que el número de fallecidos, con las última muertes, asciende a diez.

Según datos aportados en rueda de prensa por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, los casos identificados están asociados a focos de contagio ya conocidos, por lo que estos "no han aumentado, sino que incluso se han reducido en algunas zonas en las que había dudas sobre el origen".

Simón ha informado de que hay al menos 30 recuperados y ha dejado claro que se mantiene el mismo nivel de alerta activado hasta ahora, el de contención. "Resulta difícil pensar que hemos superado la fase de contención porque los casos en los que no se ha identificado el origen son muy limitados. Se está siendo perfectamente capaz de controlarlo", ha dicho el responsable de Emergencias.

Ha valorado que los casos en los que había dudas del origen se van resolviendo "y aunque aparecen algunos otros, se están resolviendo más de los que aparecen". De esta forma, ha dicho, se pueden identificar mejor las poblaciones de riesgo y, por tanto, reducir la sospecha de transmisión comunitaria incontrolada: "Lo que no quiere decir que no exista", ha agregado.

La Comunidad de Madrid registra el mayor número de infectados de España. / Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Respecto a los focos de coronavirus en centros sanitarios de mayores, Simón ha afirmado que no se van a cerrar, pero se está estudiando cómo abordar la situación para que el contagio no se extienda.

Sobre las altas, ha informado de que al menos 11 son en Andalucía, pero también se están dando en Baleares, Canarias, Comunidad de Madrid y País Vasco.

Por comunidades autónomas, los 454 casos de contagio se reparten de la siguiente forma: Comunidad de Madrid (174), País Vasco 70), La Rioja (47), Comunidad Valenciana (30), Andalucía (27), Cataluña (27), Castilla y León (21), Canarias (18), Castilla-la Mancha (15), Aragón (14), Cantabria (10), Baleares (8), Extremadura (6), Asturias (5), Galicia (4) y Navarra (3).

Las únicas zonas donde aún no se han detectado casos son Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.



8M

En cuanto a las manifestaciones por el 8 de marzo, Simón ha señalado este sábado que a su hijo le dirá "que haga lo que quiera".

Durante la rueda de prensa para exponer los últimos datos de afectados en España, Simón ha apuntado que cada uno "tiene que expresar sus ideas como considere" y que la manifestación de mañana es una "convocatoria para nacionales" por lo que no se espera una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo.

No es una situación, ha explicado, comparable a la del Maratón de Barcelona, donde se esperaban participantes de zonas riesgo y cuya cancelación considera "lógica". "Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera", ha zanjado ante las preguntas de los periodistas sobre si recomendaría a la gente acudir o no.