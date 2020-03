La postura de Vox por el 8M: "No hables en mi nombre"

Vox ha publicado un manifiesto con el título 'No hables en mi nombre' con motivo del Día de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, un día que, a su juicio, está "pensado por y para la extrema izquierda".

"No somos víctimas y nos representa un día pensado por y para la extrema izquierda, donde las consignas más repetidas hablan de subvertir el orden del mundo y donde se colectiviza a la mujer y se nos presenta como parte de un movimiento social", ha señalado el partido.

La formación que preside Santiago Abascal ha destacado que no le representa "una ministra como Irene Montero". "Pretende imponernos un discurso que nos colectiviza. Que no hable en mi nombre la totalitaria Carmen Calvo, con su soberbio 'no bonita' y su manera despectiva de tratarnos a todas las mujeres que no profesamos su ideología", señala el texto.

En la misma línea, ha criticado a la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, por considerar que la heterosexualidad "provoca daños en la mujer" o que el lesbianismo "es un arma que utilizar contra el hombre".

Con este manifiesto, la formación quiere celebrar el legado de españolas como Clara Campoamor, Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán, que enseñaron que las competencias y capacidades "no dependen" del género.

"Que no hablen en mi nombre las que tienen una forma de entender el mundo que habla de 'nosotras juntas' pero que nos condena por discrepar de la ideología dominante", ha apuntado Vox.

Asimismo, ha pedido que tampoco hablen en su nombre "aquellas que, bajo la bandera de la igualdad, describen una sociedad caracterizada por la violencia, la opresión y la dominación de los hombres respecto a las mujeres, ni las que asocian lo femenino a lo salvaje".

La formación también ha criticado a aquellas que "hacen del ecologismo una bandera política que sólo puede ser defendida por la izquierda"; a las que "disuelven fronteras cuando hablan de 'mujeres migrantes'"; al Gobierno de Baleares por "negarse a investigar los abusos de las niñas en sus centros"; o a las que "defienden que el 'Estado español' no protege realmente a las mujeres".

Para Vox, la verdadera igualdad se consigue "educando en el respeto entre hombres y mujeres, no adoctrinando en la desigualdad". "No quiero que los recursos públicos de todos los españoles vayan a pagar una agenda política que se impone a todos en nombre de las mujeres", dice el texto.

"Soy mujer y no seré dócil, ni sumisa, ni callada frente a todo tipo de colectivización, frente a un feminismo supremacista que nos quiere imponer qué decir, cómo pensar, qué hacer y cómo tratar a nuestros padres, maridos, hermanos e hijos. Frente a todos y a todo basta de Mentiras", sentencia el documento.

Por último, el manifiesto asegura que la formación trabajará "más que nunca" para ofrecer a España "una alternativa que tenga como bandera la verdadera igualdad en derechos y libertades".

Este sábado los afiliados de Vox han aprobado las cuentas del ejercicio de 2019 con el 95,9 por ciento, así como la modificación de estatutos, con el 92,5 por ciento. Además, la candidatura encabezada por Santiago Abascal ha sido elegida para presidir el CEN.