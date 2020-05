Simón admite que el virus pudo circular por España antes de finales de febrero

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha admitido que el virus del Covid-19 pudo circular por España antes de finales de febrero, el momento en el que el Ministerio de Sanidad fija el gran incremento de contagios dentro de la pandemia.

En rueda de prensa tras el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, Simón ha sido preguntado acerca de la posibilidad de que España investigue casos de neumonía registrados desde noviembre para verificar si pueden ser realmente Covid-19, tal y como ha sugerido la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el experto ha obviado esta cuestión.

Simón ha señalado que existe "probabilidad" de que el virus viajara desde China hasta Europa antes de la notificación del brote por parte de las autoridades chinas, el 31 de diciembre de 2019. "Tenemos informaciones de estudios de que es muy probable que hubiera infecciones en China producidas a finales o mediados de noviembre que se detectaron más tarde", ha explicado.

Así, ha reconocido la opción de que la gente que se hubiera podido infectar en China viniera a Europa en esos momentos. "Eso probablemente sucedió con algunos casos, pero en un número relativamente pequeño, porque si no, nuestras epidemias pudieran haber empezado antes", ha justificado.

Simón ha recordado que el primer caso notificado en España se produjo el 31 de enero. En ese momento, según el experto, los médicos centinelas de la gripe hicieron pruebas para detectar si algún caso podría ser Covid-19. "En esos estudios iniciales no se detectó ninguno que fuera positivo", ha argumentado.

Pese a todo, ha afirmado que se dio algún contagio "bastante antes de que fuera notificado", como un positivo que empezó síntomas el 2 de febrero en Valencia. "Es posible que llegara un caso antes de finales de febrero, pero desde luego no generó un brote identificable", ha insistido el experto.

"Si miramos la evolución de los datos de la gripe, en España no se detectó nada raro hasta finales de febrero. La transmisión en España, por los estudios filogenéticos de los virus, parece que empezó a tener un nivel de transmisión suficiente hacia finales de febrero, pero pudo haber casos antes que pasaron desapercibidos", ha remachado.



"Un paso atrás sería terrible"

Por otro lado, Simón ha pedido este miércoles que cuando se salga a la calle se cumplan las normas y medidas de precaución porque un paso atrás sería "terrible" ya que los sanitarios "no podrán aguantar otra situación semejante".

"Si damos un paso atrás sería terrible y nuestros profesionales sanitarios no podrían aguantar otra situación semejante. / Vídeo: Agencia ATLAS | Foto:EFE

"Hay que ser prudentes, no se está diciendo que no se pueda salir, hay unas normas y medidas de precaución" y lo que se está diciendo es que se cumplan, ha comentado Simón en referencia a los corrillos que se están formando en algunas ocasiones en las calles o gente joven que ha empezado a quedar con sus amigos. "Dar un paso atrás sería terrible para la población y, desde luego, les puedo asegurar que para nuestros profesionales sanitarios, que se han dejado la piel y no creo que puedan aguantar otra situación semejante", ha enfatizado.

"Sería muy triste que por unos poquitos días de ansias de salir más rápido de lo necesario o de lo recomendable perdiéramos todo lo que hemos ganado", ha dicho.

Simón ha continuado argumentando que puede entender que después de tantos días "la gente lógicamente tiene ganas de salir, de expandirse". "Hemos hecho un esfuerzo entre todos excepcional y estamos bajando el número de nuevos casos muy, muy rápido.

Los que no han sufrido el coronavirus y no lo han vivido a su alrededor como sí lo han hecho "miles de ciudadanos" pueden tener "menos percepción de miedo", ha mantenido Simón, pero ha pedido ser "suficientemente conscientes" de que "tirar por tierra todo este esfuerzo por correr un poco más de la cuenta en unos momentos críticos será complicado".

"Todos esos jóvenes que se reúnen, se juntan, mientras mantengan las distancias adecuadas y lo hagan de forma correcta no están poniendo en peligro a nadie, pero en cuanto dejan de mantener esas medidas de precaución -no solo jóvenes sino también muchos adultos- el problema no es que ellos van a sufrir el problema, es que van a ir transmitiendo la enfermedad hasta que llegue a esos que sí lo van a sufrir".

"Es cierto que ahora el riesgo es muy bajo, que cada vez hay menos casos y cada vez hay menos puntos de transmisión, pero todavía los hay", ha insistido. "Y si tenemos suficiente memoria, dos meses de memoria, esta epidemia es mucho más explosiva de lo que nadie pensaba con los datos de muchos miles de casos que teníamos antes de que nos llegara a nosotros", ha añadido.