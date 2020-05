Santiago Abascal denuncia una campaña viral en Twitter que pide su muerte

El presidente del Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este domingo el clima de "odio contra millones de españoles" que, a su juicio, "ha sido atizado desde la tribuna del Congreso", y que, según ha dado a entender, ha llevado a que se viralizase una campaña en Twitter pidiendo su muerte, con el lema 'Matar a Abascal'.



En una serie de mensajes publicados en esta red social, recogidos por Europa Press, el líder de Vox y su formación se preguntan por qué esta campaña no es considerada delito de odio y por qué se ha permitido. "¿Si hubiese sido 'Matar a Pedro Sánchez' habríais actuado igual?", preguntan a Twitter. "Cuando tenía 9 años mataron a un amigo de mi padre. Sin llegar a la adolescencia supe que querían matar a mi abuelo. En mi juventud temprana conocí al menos tres planes para matar a mi padre. A los 24 años descubrieron la primera intentona frustrada para asesinarme a mi", recuerda Abascal.







Cuando tenía 9 años mataron a un amigo de mi padre. Sin llegar a la adolescencia supe que querían matar a mi abuelo. En mi juventud temprana conocí al menos tres planes para matar a mi padre. A los 24 años descubrieron la primera intentona frustrada para asesinarme a mi (...) https://t.co/1p6JAiuRQa — Santiago Abascal ???? (@Santi_ABASCAL) May 10, 2020

En este punto, afirma que el hecho de que,, le da igual, pero no que, a su juicio, se esté fomentando "el odio contra millones de españoles" desde "la tribuna del Congreso"."Que dos décadas después el hashtag "matar a abascal" sea TT personalmente me resbala. Pero el odio contra millones de españoles ha sido atizado desde la tribuna del Congreso y desde las redacciones de los medios y amparado por las redes sociales. Eso no lo paso por alto", ha avisado.