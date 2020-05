Almeida tacha de irresponsables las protestas en Madrid

Echenique pide a Almeida que no sea "el alcalde de los ricos".

Echenique pide a Almeida que no sea "el alcalde de los ricos". Agencia ATLAS / EFE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que las concentraciones de protesta en el barrio de Salamanca son tan irresponsables como cualquier otro incumplimiento del estado de alarma, ya sean fiestas, botellones, no cumplir la distancia social o saltarse los horarios.

"A pesar del desgaste, las ganas de protestar contra el Gobierno, todo se puede hacer sin vulnerar el estado de alarma, y esto incluye caceroladas", ha señalado el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, al ser preguntado por la protesta en contra del Gobierno de España que ayer reunió a un centenar de personas en la calle Núñez de Balboa de Madrid.

Estas conductas le merecen la misma opinión que el incumplimiento del resto de actuales condiciones del confinamiento, "lo cual no quiere decir que estigmatice que se puede protestar contra el Gobierno y hacer caceroladas", ha agregado el regidor, que ha recordado que la primera cacerolada convocada desde los balcones, contra el rey, fue "alentada desde el propio Gobierno" por parte de Podemos.

"Derecho a la protesta sí, con las distancias sociales que nos obliga la situación de alarma en la que estamos viviendo", ha señalado por su parte la vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs).

Martínez-Almeida ha explicado que la Policía Municipal intervino ayer a petición de la Policía Nacional para ordenar el tráfico ante el corte de la calle y ha recalcado que mantener el orden público es competencia de la Delegación de Gobierno y de la Policía Nacional.

Además, el regidor ha ironizado sobre las palabras del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien ha tachado a Almeida de "alcalde de los ricos" y le ha pedido que actúe ante las protestas.

"Desconocía que Pablo Echenique me votara porque como vive en el barrio de Salamanca supongo que será de los ricos que me vota", ha ironizado y ha cargado contra el parlamentario morado porque "en estos momentos no aporta".