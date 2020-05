Ayuso recurrirá a los tribunales si el Gobierno no da "criterios objetivos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá formalmente al Ministerio de Sanidad un informe para conocer los "criterios objetivos" del rechazo a la petición de pasar a la fase 1, y de no recibirlo o comprobar que se ha perjudicado "deliberadamente" a los madrileños tomará "medidas legales".



En un comunicado, Ayuso ha sostenido que la decisión del Ministerio de Sanidad de que la Comunidad de Madrid no pase a la fase 1 el próximo 18 de mayo es un "ataque político" a la región, que forma parte de "una campaña inaceptable que están haciendo" su Gobierno.



Díaz Ayuso ha asegurado que Madrid cumple con los criterios exigidos para el cambio de fase, ha calificado de "arbitraria" la conducta del Gobierno central con Madrid y ha reclamado "transparencia para conocer los motivos reales de esta decisión".



Al respecto, ha argumentado que la región cuenta con "la evolución positiva de todos los marcadores requeridos" y ha subrayado alguno de ellos, como el número de pacientes hospitalizados, que ha bajado un 86%, así como el número de camas de hospitalización necesarias, que lo ha hecho en un 91,61%, ha indicado.



A su juicio, existe un "agravio comparativo con Madrid", porque, ha detallado, esta región es una de las que cuenta con más pacientes curados por 100.000 habitantes (603,28) superando a Asturias, Baleares, a Extremadura, a Aragón, a Cantabria y a Navarra, "todas en fase 1·, ha subrayado.



"Que no tengan duda los madrileños que este Gobierno va a defender hasta el final sus intereses y a cuidar de su Salud por encima de todo", ha concluido la jefa del Ejecutivo madrileño.



El Ministerio de Sanidad ha vuelto a rechazar la petición de la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1, esta vez solicitada para el 18 de mayo, por "prudencia" y tras una "discusión importante", pero ha permitido "algunas medidas" para aliviar la situación de la región, según ha anunciado el director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón.



Nueva petición el lunes

Almeida reclama el nombre de los expertos

Es inaceptable la falta de transparencia del Gobierno.



Mientras no se hagan públicos los documentos que justifiquen la resolución tomada y el nombre de aquellos que la han avalado, no considero que sea una decisión ajustada solo a criterios sanitarios. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 15, 2020

Por su parte, el consejero de Sanidad,, ha remarcado que Madrid volverá a pedir el lunes, en la reunión del consejo interterritorial semanal, volver a acceder a la fase uno de desescalada (ya de cara al 25 de mayo), y ha vuelto a insistir en su percepción de quea la hora de rechazar su petición de ascender a la uno, dado que no se ha puesto "ninguna pega gruesa" a nivel técnico por parte del Ministerio.En declaraciones a Es Radio, recogidas por Europa Press, el titular madrileño de Sanidad ha señalado que salió con malas sensaciones de la reunión con el Ministerio de Sanidad puesto que en esa interlocución, por ejemplo, sPara Ruiz Escudero, Madrid ha aportado todos los datos reclamados, incluidos otra remesa de información solicitada a nivel técnicoy ve "sorprendente" que se decida el no pasar a la fase uno cuando "no ha habido argumentos técnicos" en contra de la petición de escalda de la Comunidad de Madrid."Si no hay argumentos técnicos deben ser argumentos políticos que no alcanzo a entender", ha ahondado el consejero de Sanidad en referencia a la decisión del Ministerio, algo que ha censurado cuandocon todo lo solicitado por el Gobierno central y se sitúa "por encima" de otras comunidades que ya están en fase uno en diversos baremos.Finalmente, el alcalde de Madrid,, ha exigido al Gobierno central que dé el nombre de los expertos que evalúan la desescalada así como lospara no pensar que la decisión no se ajusta a criterios sanitarios.Ha sido a través de Twitter donde el regidor ha expresado su malestar por esta decisión, la cual entiende que"Es inaceptable la falta de transparencia del Gobierno. Mientras no se hagan públicos los documentos que justifiquen la resolución tomada y el nombre de aquellos que la han avalado,, ha lanzado.