Simón dice que "no es muy moral" adjuntar la inmunidad en el currículum

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha advertido de que "se puede llegar a discriminar" si las personas informan de que tienen inmunidad al coronavirus en el currículum para encontrar trabajo.

"Creo que eso puede ser incluso ilegal y si no lo es, no me parece muy moral. Me he quedado sorprendido", ha manifestado este sábado Simón durante su comparecencia en rueda de prensa, al ser preguntado por su valoración acerca de que algunas personas estén empezando a adjuntar su inmunidad al Covid-19 en el currículum para encontrar trabajo.

En su opinión, esto "es un entendimiento incorrecto" de lo que significa tener los anticuerpos o no tenerlos. "Como ciudadano me sorprende y me resulta complicado de entender. Preferiría que hablaran otros", ha subrayado.

En este sentido, el doctor Simón ha recordado que de los 47 millones de españoles, únicamente dos millones tienen anticuerpos, según el estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, por lo que no entiende que estos 2 millones puedan "tener un privilegio sobre otras personas" que están sanas y que no suponen un riesgo para nadie. "No entiendo cómo se pretende utilizar este tema", ha indicado sorprendido.



Valora la opción de elecciones

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha evitado pronunciarse sobre si es adecuado celebrar las elecciones autonómicas gallegas y vascas, pero sí ha subrayado que si se convocan "habrá que establecer mecanismos para evitar riesgos y contagios".

En rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa, Simón ha dejado claro que no opinaría sobre si se deben o no celebrar unos comicios que, por otro lado, no sabe ni a quién le corresponde convocar.

Eso sí, ha recalcado que si se celebran eventos "con grandes reuniones de personas", o con riesgo de que los haya, hay que "cumplir las normas de seguridad conocidas por todo el mundo". Para "situaciones concretas", ha añadido, se pueden pedir esas normas al Ministerio "y se pueden elaborar" si finalmente las elecciones se convoquen.



Las manifestaciones

En cuanto a si las manifestaciones y concentraciones en Madrid y Barcelona suponen un riesgo de contagio, ha señalado que los riesgos asociados a manifestaciones dependen de muchos factores. Las dos ciudades, ha dicho, están en fase cero y aunque el riesgo ha bajado no hay "certeza suficiente" de que en caso de que haya un rebrote se pueda "controlar perfectamente".

"Estando en fase cero yo sería muy cauto a la hora de participar en un evento de masas, pero no es mi cometido decir si se tiene que participar o no", ha señalado.

Igual que con las elecciones, ha apuntado que él no debe valorar si deben celebrarse, o si son o no legales, pero sí cree que hay que "tener mucho cuidado con este tipo de agrupamientos masivos" y mantener las medidas de seguridad e higiene y "el distanciamiento físico entre personas, que es más importante que las mascarillas".



La incidencia en Madrid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, (CCAES), Fernando Simón, ha afirmado este sábado que Madrid ha sufrido una incidencia de la pandemia de Covid-19 de más del doble que la totalidad del resto de España, y aún mayor si se compara con la media del resto de territorios españoles.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, ha detallado que el nivel de hospitalización ha sido muy superior al del resto de España y también el nivel de ingresos en UCIs. Ahora, ha señalado, estos han bajado drásticamente por la "capacidad muy buena" de Madrid de poner en marcha unidades extra.

Sin embargo, ha explicado que toda es "presión asistencial" por el volumen de casos ha hecho que sufran la atención primaria y la salud pública, que ahora es lo que se está "reforzando de manera muy buena". Estos aspectos son "la clave de la detección precoz" y es "lo que se está consiguiendo en esta última semana".

Según ha dicho, ese refuerzo se va a "conseguir en pocos días" porque se está haciendo "un esfuerzo tremendo", pero hay "mecanismos" que aún se están "preparando y planificando" y otros que se han puesto en marcha en los últimos días y hay que esperar a que estén "bien consolidados".

Simón ha defendido que para evaluar el cambio de fase no hay que tener en cuenta indicadores aislados, sino sopesarlos todos. "Si elegimos el que está bien o está mal según el interés de cada grupo acabaremos tomando decisiones erróneas" ha justificado.

Así las cosas, ha afirmado que "es muy posible" que la Comunidad de Madrid cambie de fase en el proceso de la desescalada "la semana que viene", aunque todo está aún por analizar y el proceso se evalúa "semana a semana". "Madrid está haciendo un trabajo muy bueno y la evolución de la epidemia es muy buena pero el punto de partida era muy alto", ha señalado.

Preguntado si Madrid plantea riesgo de contagio para todo el territorio, ha señalado que lo que él dijo es que, igual que Barcelona, hay que "considerarla de manera especial" porque son "un nexo de comunicación", lo cual implica mayores riesgos para el resto del país.

Pese a las medidas estrictas de confinamiento, ha señalado, sigue habiendo comunicación y por eso "hay que tener un cuidado especial con lugares como Madrid y Barcelona que son importantes nexos de comunicación".

En cuanto al riesgo que pueda plantear que los madrileños se desplacen a segundas residencias en verano, ha señalado que es pronto para evaluar lo que sucederá porque aún queda tiempo.