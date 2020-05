Aguado: "Madrid pedirá pasar a la fase 1 en bloque sin trocear la región"

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha dicho este lunes que el Gobierno autonómico pedirá este lunes al Ministerio de Sanidad que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 de la desescalada "en bloque, sin trocear la región".

En declaraciones a Telemadrid, Aguado ha explicado que el Ejecutivo madrileño solicitará que toda la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 a la vez, puesto que además de ser uniprovincial, a nivel sanitario es un distrito único, es decir, que cualquier madrileño puede moverse en condiciones normales por toda la región para acudir al centro de salud que decida.

La Comunidad de Madrid reúne una serie de características que aconsejan solicitar el pase a la fase 1 "en bloque, sin trocear" la región, ha apuntado. "No hay razón para que el Ministerio de Sanidad se oponga" a la solicitud, según el también portavoz del Gobierno madrileño.

Ha indicado que "la semana pasada (el Ministerio de Sanidad) ya nos dijo que cumplíamos los criterios y que había habido avances muy importantes" con la contratación de más de mil personas para Atención Primaria y la ampliación del número de pruebas de detección de casos de coronavirus, por lo que "no entendimos muy bien por qué a última hora decidieron cambiar de criterio".

La Comunidad de Madrid tiene capacidad para aumentar de 11.000 a 15.000 el número de pruebas de diagnóstico del coronavirus PCR (reacción en cadena de la polimerasa) realizadas al día y espera llegar a las 20.000 diarias.

Ha destacado que la región de Madrid está preparada para afrontar un posible rebrote del coronavirus y dispone de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y en los hospitales.

Aguado ha subrayado que la Comunidad de Madrid está en condiciones de pasar a la fase 1 y ha mostrado su deseo de que el Gobierno de España no le vuelva a cerrar la puerta a la región porque sería "muy preocupante". "Es el momento de pasar a la fase 1. No estamos hablando de que vayamos a la fase 4 de golpe, sino de que podamos ir abriendo gradualmente la economía porque esta crisis ya no solamente es sanitaria, sino que también es económica y social", ha insistido.

El vicepresidente madrileño ha señalado que hay que ser conscientes de que el virus va a seguir estando ahí fuera diez, doce o catorce meses más y "no podemos seguir con los negocios cerrados catorce meses porque entonces volvemos a la Edad de Piedra", por lo que ha abogado por recuperar la actividad económica "con mascarilla".