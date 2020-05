Sánchez pide apoyar otra prórroga para no "derrochar lo conseguido"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que han sido "los españoles" los que han "parado" la propagación del coronavirus, gracias al "trabajo extremo" de los sanitarios y el "compromiso social" del conjunto del país y, por eso, "nadie tiene derecho a derrochar lo conseguido estas semanas".

Al inicio de su intervención en el Congreso para pedir la autorización de la quinta prórroga del estado de alarma, Sánchez ha recalcado que "la prudencia y la precaución tiene que ser una norma de conducta en las decisiones políticas de todos", y con esa prudencia "se puede afirmar que el estado de alarma ha funcionado y que también está funcionando la desescalada".

Sigue aquí el minuto a minuto de la crisis del coronavirus

"No nos ha traído hasta aquí la corriente, no hemos llegado por inercia", ha dicho Sánchez, quien ha insistido en que ha sido gracias al conjunto de la sociedad como se ha conseguido reducir los contagios.

Y ha insistido en que mantiene las mismas afirmaciones que hizo cuando estalló esta crisis.

Entonces dijo que haría "lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta" y que "juntos" y "unidos" se superaría esta crisis. "Hoy sostengo una a una todas esas palabras", ha subrayado.



Votación en el Congreso

El Congreso de los Diputados acohe hoy la votación más incierta de las cinco prórrogas del estado de alarma que el Gobierno ha pedido desde el 14 de marzo, ya que las cifras de votos a favor y en contra se encuentra por ahora muy ajustadas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, gracias al acuerdo de este martes con Cs -pues la solicitud se ha hecho para 15 días de ampliación y no para un mes, como el presidente anunció en un principio- y con Coalición Canaria (CC), se ha garantizado 166 "síes" a la nueva prórroga hasta el 7 de junio.

CC acordó que su diputada en el Congreso, Ana Oramas, respalde este miércoles la nueva prórroga tras valorar los compromisos que el Gobierno ha asumido para la recuperación del sector turístico del archipiélago.

PSOE (120 escaños), Unidas Podemos (35), Cs (10) y CC (1) constituyen una amplia horquilla de aceptación a esta quinta prórroga.

En el "no" se encuentran Vox (52), JxCat (8) y la CUP (2), y se da por hecho el del PP (88). Pero también votará "no" Compromís. Su diputado, Joan Baldoví, ha adelantado la decisión y ha justificado el voto en que el Gobierno ha preferido pactar con Cs antes que llegar a un acuerdo con la formación.

"Por la dignidad de cinco millones de valencianos votaremos rotundamente no a la prórroga del estado de alarma", señala Baldoví en un vídeo publicado en Twitter. En el vídeo, el diputado de Comprimís ha insistido en que las reivindicaciones de su formación a favor de más financiación para la comunidad autonómica son de "justicia" para hacer frente a la crisis sanitaria y social.

"Votaremos no e instamos a Sánchez a rectificar", ha dicho Baldoví en la red social.

El apoyo o el rechazo se juega, por tanto, en los escaños de ERC (13), del PNV (6) y de EH Bildu (5), así como de Más País, PRC, BNG o Teruel Existe.



El Gobierno pacta la prórroga con Ciudadanos

El Gobierno ha pactado con Ciudadanos que la quinta prórroga del estado de alarma, a partir del 24 de mayo, sea de 15 días, tal y como ha venido realizándose hasta ahora y en lugar del mes que planteaba inicialmente el Ejecutivo.

Pese a que el decreto que estudiaba este martes el Consejo de Ministros figuraba el 27 de junio como fecha de conclusión de la quinta prórroga, la decisión ha sido la de solicitar a la Cámara Baja autorización para ampliar el estado de alarma hasta las 00.00 horas del 7 de junio, según ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa.

Montero ha justificado la necesidad de prorrogar la alarma porque sin este instrumento no es posible restringir la movilidad de los ciudadanos, por eso ha advertido a los partidos que este miércoles no apoyarán la nueva prórroga a que con su voto lo que están trasladando es que, si de ellos dependiera, levantarían ya las restricciones a la libertad de circulación.

Este acuerdo es fruto de los contactos que el Ejecutivo ha venido manteniendo con Ciudadanos, desde que esta formación negociara con el Gobierno el contenido de la cuarta prórroga, y que permitió que el partido que lidera Inés Arrimadas mantuviese su apoyo a la prórroga, que se volvió indispensable tras la decisión de ERC de votar en contra y la abstención del PP.

El Gobierno ha informado en un comunicado de que ambas partes muestran su satisfacción por la interlocución que han mantenido desde su acuerdo del pasado 5 de mayo sobre la cuarta prórroga y precisa que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han mantenido contactos semanales con la voluntad de seguir consensuando medidas pensando en el interés general de todos los españoles. Los dos coinciden en que el estado de alarma debe prolongarse sólo por el tiempo estrictamente necesario.

En esos 15 días de la quinta prórroga a partir del 24 de mayo, el Gobierno se compromete a analizar las medidas, y en su caso, reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin el recurso del estado de alarma, según el acuerdo alcanzado. El Ejecutivo se compromete asimismo a comunicar e intentar, si es posible, consensuar esas medidas y reformas legislativas necesarias.



Medidas fiscales

El acuerdo con Ciudadanos afecta también al compromiso por parte del Gobierno de ampliar en un mes (de tres a cuatro) el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora en los aplazamiento tributarios motivados por el impacto de la Covid-19.

También se agilizará el pago de prestaciones por ERTE o desempleo a quienes aún no lo han cobrado para que puedan percibir durante el mes de junio como muy tarde. Se dará prioridad a la resolución de posibles incidentes al respecto.

Otro de los compromisos asumidos ante Ciudadanos en este último acuerdo tiene que ver con el compromiso del Gobierno a analizar la posibilidad de ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la consecuente exención de sus cuotas de Seguridad Social durante la percepción de dicha prestación.

Además, se acuerda impulsar que el mes de julio de 2020 sea hábil en el Congreso de los Diputados a los efectos de agilizar el trabajo parlamentario y recuperar parte del retraso provocado por la Covid-19.



El Gobierno niega que haya renunciado a la mesa con ERC

Ciudadanos ha señalado que, gracias al acuerd no se constituirá la mesa de diálogo sobre Cataluña que ERC exigía al Ejecutivo a cambio de ofrecer sus votos en el Congreso para aprobar la quinta prórroga. El Gobierno, sin embargo, lo ha negado.

"Gracias al papel de Ciudadanos, no se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles. Por eso nos mostramos satisfechos de haber logrado aislar las demandas de los nacionalistas para poner a los españoles en el centro y haber conseguido mejoras para todos ellos", ha afirmado Cs en un comunicado.

El Gobierno ha desmentido este extremo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero, ha afirmado que "la totalidad" de las cuestiones planteadas por Ciudadanos a lo largo de la negociación con el Gobierno para apoyar una nueva ampliación del estado de alarma, que tendrá que autorizar este miércoles el Congreso de los Diputados, fueron "económicas" en su mayoría, junto a la exigencia de que julio se declare mes hábil en el Parlamento. "No me consta ninguna otra cuestión que no esté dentro de ese contexto", ha aseverado.