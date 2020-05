Sanidad suma un fallecido al dato global y no ve "ninguna señal de rebrote"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido este miércoles de que una "pequeña fiesta inocente" en la que no se respetan las medidas impuestas para controlar los contagios de Covid-19 puede generar una nueva onda epidémica a nivel nacional.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico de Seguimiento del Coronavirus, el epidemiólogo ha explicado que por el momento "no se ha detectado ninguna señal de un posible rebrote", aunque ha admitido que hay "focos concretos" en algunas provincias con "pequeños agrupamientos de casos que en principio se están controlando correctamente".

El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 39 muertes por coronavirus en la última semana, que suman un total de 27.118 desde que comenzó la pandemia, además, los contagios en las últimas 24 horas son 231, 37 más que este martes, y la cifra total asciende a 236.769.

Son las cifras facilitadas por el departamento de Salvador Illa después de que el pasado lunes modificara el sistema de recopilación de datos para obtener una información individualizada de cada caso en las comunidades autónomas, corregir series y eliminar duplicados.

Con el nuevo sistema, la notificación de fallecidos este miércoles, que toma en consideración la fecha de defunción de los últimos 7 días, es de 39.

Sin embargo, la cifra total de 27.118 muertos implica una variación tan solo de 1 fallecido si se compara con el total facilitado este martes, que fue de 27.117.



Simón pide cautela

Simón ha advertido, en todo caso, contra posibles rebrotes. "Ahora mismo no los tenemos pero podrían empezar a partir de esas agrupaciones locales de las que sí tenemos información", ha alertado, especificando que algunas reuniones sociales con más gente de la permitida en la fase en la que se encuentra ese lugar "han podido ser el origen de esos brotes locales".

"Hay que ser conscientes de que esto no se ha terminado. Ir mejorando las restricciones no implica que el riesgo sea cero. Todavía existe la posibilidad de un brote por una pequeña fiesta inocente, que podría ser el inicio de otra onda epidémica a nivel nacional. Si no estamos todos ya en la tercera fase o en la nueva normalidad es porque debemos ir despacio. Todavía hay riesgo. Pediría por favor que entiendan que pasar de fase no es estar libres de riesgo", ha afirmado rotundamente.

Pese a sus palabras, ha señalado que la transmisión poblacional "se ha reducido mucho" en España por las restrictivas medidas de movilidad. "Hay muy poquita transmisión comunitaria, pero todavía hay algunos focos donde pueden transmitirse, allá donde están los positivos, como hospitales. Pese a la baja transmisión que tenemos ahora, todavía existen esas cadenas de trasmisión, a pesar de que vamos reduciendo las medidas de confinamiento tenemos que mantener las medidas", ha concluido.



Datos por comunidades

De las 39 muertes notificadas, las comunidades autónomas donde se han registrado más en los últimos siete días, según la estadística del Ministerio, son Cataluña (9), Galicia y Madrid (ambas con 6), La Rioja (5) y Castilla y León (4).

Les siguen Extremadura (3), Castilla-La Mancha (2) y Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia (con una cada una).

En el resto de comunidades no figura ningún fallecimiento en ese periodo.

Los nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas han sido 231, 37 más que los contabilizados ayer, y la cifra global facilitada por Sanidad asciende a 236.769.

Sin embargo, este dato también se está ajustando puesto que este martes el total era de 236.259, y la diferencia es de 510.

En las últimas 24 horas se han producido sobre todo diagnósticos en Cataluña (93) y Madrid (81), les siguen Aragón (15), Castilla y León (9), Navarra (7), Comunidad Valenciana (6), Baleares y País Vasco (con 5 cada una), Andalucía (4), Canarias (3), Galicia (2) y Murcia (1).

En Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Melilla y La Rioja no se han diagnosticado ningún caso el día previo, según los datos de Sanidad.

La nueva estadística incluye los diagnosticados en los últimos siete días, que son 3.007, con una incidencia acumulada de 6,39; también de los últimos 14 días, que son 6.863.

Asimismo, refleja los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días (974) y en los últimos siete (199).

En cuanto a los pacientes que han precisado hospitalización en los últimos 7 días, han sido 283 y el total es de 123.657.

Las comunidades con más hospitalizados son Madrid con 88, Cataluña con 54, Castilla y León con 27 y Castilla-La Mancha con 22.

Los casos totales que han ingresado en la UCI en los últimos 7 días son 13: tres en Madrid, los mismos que en Castilla-La Mancha, dos en Andalucía y otros tantos en Aragón, además, de uno en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.