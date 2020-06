Ayuso dice que la orden que desaconsejaba ingresos por Covid-19 procedentes de residencias era un borrador

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que la orden de la Consejería de Sanidad que desaconsejaba la derivación de ancianos procedentes de residencias a los hospitales de la región durante la crisis por el coronavirus es "un borrador" que "no se llevó nunca a ningún lugar".

Díaz Ayuso ha opinado que "no le parecen oportunas porque no se ajustan a la realidad" las declaraciones del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien dijo este lunes en la Asamblea que "no es ético" y posiblemente tampoco sea "legal" establecer "unos criterios de exclusiones basados en niveles de dependencia o discapacidad" en las derivaciones de internos en residencias a hospitales.

"Siempre se está hablando de lo mismo. Es un borrador que tenía la Consejería de Sanidad, de los múltiples borradores que se estuvieron estudiando, pero esta orden no se llevó nunca a ningún lugar", ha señalado la presidenta madrileña en la reapertura del Centro de Turismo de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, cerrado por la crisis de la Covid-19.

Díaz Ayuso ha asegurado que "los profesionales sanitarios de los hospitales y el personal de todas las residencias siempre han actuado con absoluta pulcritud y siempre ateniéndose a criterios clínicos".

Ahora, es "injusto" ver esa situación "a toro pasado", en opinión de la presidenta madrileña, quien ha afirmado que la Comunidad de Madrid hizo todo lo que tenía "en su mano", compró material sanitario, creó el hospital de campaña de Ifema y puso en marcha los hoteles medicalizados.

Ha estimado que, "ahora, hay una campaña constante para crear un sobre-relato, una nueva realidad, sobre todo lo que se hizo en Madrid", pero se ha mostrado convencida de que "la inmensa mayoría de los ciudadanos están satisfechos de todo lo que ha hecho la administración autonómica", que tiene unos "medios limitados".