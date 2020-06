Interior admite ahora que cesó a Pérez de los Cobos por no comunicar actuaciones

El Ministerio del Interior ha admitido que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se produjo por haber incumplido el procedimiento de comunicación de actuaciones, aunque puntualiza que esa comunicación debía ser "a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas".



Así lo ha manifestado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a raíz de una información publicada por 'El Confidencial', que recoge la propuesta oficial de destitución que realiza la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Pérez de los Cobos fue relevado de forma fulminante de su cargo como jefe de la Comandancia de Madrid en medio de la investigación judicial sobre la manifestación del 8-M y la respuesta inicial en la pandemia de coronavirus.



El Ministerio insiste en que, lamenta que se filtrara y defiende la exigencia de "las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación" para un cargo como el que desempeñaba el coronel Pérez de los Cobos.En el escrito oficial de cese se precisa quese produce porque el coronel no informó del "desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".Tras esta información, fuentes del Ministerio del Interior han señalado quederivada "entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando"."El cese del coronel Pérez de los Cobos, tal y como se ha explicado en reiteradas ocasiones, se enmarca en ely se concreta, como se explicita en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando", han señalado desde el departamento que dirige Grande-Marlaska.Según Interior, el documento con carácter reservado en el que la directora del Instituto Armado propone el cese de Pérez de los Cobos "acredita, además, que la dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior ni conocían las actuaciones, ni tuvieron acceso al informe". Esto mismo fue lo que defendió el viernes en el Senado Grande-Marlaska. Un informe que, continúa Interior, "fue objeto de filtraciones antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo".para el que fue nombrado de forma discrecional, y que para el que se necesitan las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación. Sin estos elementos, no se puede desarrollar el trabajo diario de forma óptima", concluye Interior.El cese de Pérez de los Cobos se hizo público el lunes 25 de mayo e implicó la dimisión un día después del director adjunto operativo (DAO), teniente general Laurentino Ceña, adelantado unos días su relevo en el puesto de máxima aspiración del Instituto Armado, previsto para el 2 de junio. También ese semana fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé , Mando de Operaciones.Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda,, se ha limitado a repetir la versión que dio Grande-Marlaska, pero ha eludido mencionar la nota reservada de la directora de la Guardia Civil en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.en el Congreso y el Senado de que el cese se debe a una pérdida de confianza y es en ese contexto y solo en ese donde hay que situar ese cese", ha recalcado Montero.La portavoz ha señalado que el ministro Marlaska cuenta con el apoyo de todo el Gobierno y de su presidente,Mientras,han coincidido en reclamar este martes, a través de Twitter, la dimisión inmediata depor "mentir" sobre la destitución de Pérez de los Cobos.El presidente del PP Pablo Casado , ha exigido el "cese inmediato" de Marlaska porque considera "gravísimo" su comportamiento ya que, a tenor de la información de este martes, "el Gobierno confiesa que cesó a un coronel de la Guardia Civil por no filtrar la investigación del 8-M y cumplir una instrucción judicial".Y además, según señala en un tuit: "Sánchez mintió en rueda de prensa a los españoles y Marlaska en el parlamento reiteradamente".La secretaria general de Vox en el Congreso,advierte en un tuit que "nunca hagas una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano" y concluye: "Ahora ya sabéis todos porque no me contesto el indigno Ministro Marlaska", al que augura que "caerá por sus subordinados".Mientras, el presidente del partido, Santiago Abascal , se ha limitado a poner en Twitter la palabra "¡Delincuentes!", junto a una foto del documento publicado este martes.Por su parte, el portavoz de Ciudadanos , asegura que la información de 'El Confidencial' "prueba que Marlaska ha mentido a los españoles y efectivamente el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por negarse a cumplir una orden ilegal",