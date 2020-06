El consejero de Sanidad dice que la mitad de ingresados en Madrid tenía más de 70 años

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, niega las acusaciones de exclusión sanitaria por edad en las derivaciones de enfermos de Covid-19 desde las residencias de ancianos, apuntando que la mitad de los hospitalizados en la región por la enfermedad tenía más de 70 años.

En un entrevista en el diario 'El Mundo', el consejero insiste en que el protocolo inicial remitido a las residencias para no derivar pacientes por criterios de edad fue un error y rechaza dejación de funciones de la administración regional en las residencias, donde se registraron 6.000 fallecidos con la enfermedad o síntomas desde el 8 de marzo.

"Los traslados a hospitales, que han superado los 10.600, se hicieron desde antes del 1 de marzo. Los geriatras de enlace ya estaban antes del mando único", asegura.

Al consejero no le preocupan las investigaciones internas abiertas en el Gobierno regional, y asegura que va a aportar la información que se requiera en las causas judiciales abiertas tras denuncias de familias.

Sobre la gestión global de la crisis sanitaria, defiende que no se confinó antes por razones "absolutamente políticas" y no entiende por qué se decidió confinar todo el territorio, lo que a su juicio "no tiene mucho sentido".

"Si hubiésemos marcado distancia con él (el virus) antes, se hubiese disminuido de manera considerable el número de contagios", afirma el consejero, que aduce que no fue hasta el 9 de marzo cuando detectaron "un antes y un después en la actitud del ministerio (de Sanidad)".

Escudero afirma que era el departamento encabezado por Salvador Illa quien llevaba la "estrategia" y por tanto cree que debería ser el Ministerio de Sanidad quien contestara a la pregunta de si haber actuado antes hubiera reducido los contagios. "En la semana previa al 8-M mantuvimos seis reuniones y en todas ellas le transmitimos la preocupación que teníamos en Madrid, sobre todo con el origen de las neumonías no filiadas", argumenta.

"El ministerio siempre nos hablaba de la trazabilidad, de que era un brote que estaba controlado... Pero nosotros veíamos que no era así, porque los pacientes aparecían en muchos hospitales sobre todo con esas neumonías de las que no sabíamos la causa y veíamos que iba creciendo a una velocidad muy rápida", agrega.

No obstante, se expresa "convencido" de que haber actuado antes hubiera reducido el alcance de la epidemia: "Solo hay que ver lo que ha pasado en otros países, como Portugal o Grecia: en cuanto detectaron el primer caso confinaron y la repercusión ha sido totalmente distinta".

Ruiz Escudero critica el modelo de compras centralizadas y afirma que lo aportado por el ministerio es "más o menos lo mismo" que lo recibido en Madrid en donaciones.