Ayuso admite que sopesó convocar elecciones anticipadas en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este lunes que sopesó hace unos días la posibilidad de convocar elecciones anticipadas no tanto por la mala relación con Ciudadanos como por la amenaza de una moción de censura del PSOE. Según publica El Mundo, el PP a nivel nacional frenó la intención de la presidenta madrileña de acudir a las urnas un año después de los últimos comicios.

"Exactamente no es un plan, uno tiene que sopesar todos los escenarios dentro de la situación tan compleja que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid", ha admitido la presidenta madrileña en declaraciones a TVE.

Y ha hecho esta reflexión "no tanto por un problema con Ciudadanos ni mucho menos, porque al final si yo tuviera que volver a pactar volvería a hacerlo con ellos", sino "más bien una situación que, como autonomía o como dirigente de la misma, estoy en una situación un tanto de indefensión ante el escenario político que estamos viviendo, donde no me cabe la menor duda de que para el PSOE no existe ahora mismo otra misión que la Comunidad de Madrid y partir mi Gobierno", ha explicado.

"Es verdad que quería contemplar todos los escenarios, pero yo, desde luego, no voy a convocar elecciones. Es una decisión que me compete a mí y no lo voy a hacer", ha subrayado Díaz Ayuso tras insistir: "Si el PSOE siempre está diciendo que nos van a presentar una moción de censura en Madrid, que no lo descartan, que van a desestabilizar el Gobierno o que lo van a partir, uno también plantea todos los escenarios", ha abundado.

La presidenta madrileña ha añadido en que en ninguna comunidad autónoma, "jamás se había visto que el delegado del Gobierno estuviera directamente contra el Gobierno autonómico" de la región, donde representa al Ejecutivo central. Y ha recordado que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ya ha dicho en numerosas ocasiones que "hay que ir a por todas en Madrid" y que el otro día se filtró un vídeo en el que les estaba "dando órdenes a los alcaldes socialistas en Madrid para retorcer el asunto de las residencias".

Ha mostrado su intención de "dar estabilidad" a la Comunidad de Madrid para abordar problemas como frenar un posible rebrote, "algo que no tendría por qué suceder, si hacemos las cosas bien", trabajar por el empleo y el futuro de los jóvenes, así como reforzar la sanidad.

Sin embargo, ha insistido en que no se plantea el escenario de una convocatoria anticipada de elecciones en la región "ahora mismo" porque "España y Madrid están sufriendo una crisis muy importante y no quisiera que nos fuéramos a otra más". Para la presidenta madrileña, los ciudadanos "no tienen la culpa de estas cuestiones políticas", sino que quieren saber si van a poder abrir su tienda o cómo va a ser el comienzo del curso escolar.