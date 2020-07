La Generalitat se plantea confinar zonas de Lleida

El Govern se estaría planteando confinamientos selectivos en Lleida para acotar algunos de los brotes detectados en esta provincia, según ha aseguradoeste jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aunque fuentes del Departamento de Salud lo han negado.

Simón, que también ha revelado que Barcelona ha comunicado dos pequeños brotes que en principio no revisten importancia, de los que no han informado ni el Departamento de Salud ni el Ayuntamiento de Barcelona, ha afirmado que le consta que la Generalitat está estudiando la posibilidad de aplicar confinamientos selectivos. "Me consta que la Generalitat lo está considerando. Se tiene que aplicar con mucho cuidado, pero en la situación actual es mejor sobreactuar que quedarse corto: me consta que lo están valorando", ha afirmado.

Simón ha informado de que en toda España hay actualmente 58 brotes, aunque la mayoría no son preocupantes, y ha detallado que están "prestando mucha atención" a los del este de Aragón y a los de Lleida, aunque estos últimos "son brotes más pequeños que los de Aragón".

El coordinador del Centro de Emergencias ha aconsejado "pensarse dos veces las acciones duras que se tomen" y ha informado de que "Barcelona ha notificado dos pequeños brotes, que creemos -ha añadido- que no tienen importancia".