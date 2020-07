Puigdemont anuncia la creación de un partido al margen del PDeCAT

Con un comunicado en las redes sociales, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha confirmado este jueves que liderará una nueva formación política que se presentará a las elecciones catalanas con la intención de abanderar el independentismo unilateral. De este modo, el líder de JxCat, que cuenta con el apoyo de 'consellers', 'exconsellers' presos por el 1-O y numerosos cuadros de la posconvergencia, rompe con su partido, el PDeCAT, tras el fracaso de las negociaciones para una candidatura unitaria que tuviera a Junts per Catalunya como paraguas, como en el 2017.







Ens comprometem a fer de Junts per Catalunya una eina transversal, plural i eficaç al servei de la república catalana i de les persones. T'esperem el dia 25 per començar a caminar junts. #Jotambéhiseré pic.twitter.com/ut4SwT4B9t — Carles Puigdemont (@KRLS) July 2, 2020

Discrepancias múltiples

Esta iniciativa, avanzada el martes por el 'conseller' de Territori, Damià Calvet, en una entrevista a EL PERIÓDICO, es consecuencia de la división interna en el PDeCAT entre la mayoría de su dirección, contraria a disolverse en Junts per Catalunya, y una parte de sus bases que, como Puigdemont, son partidarias de echar el cierre al partido y convertirse en Junts per Catalunya "Es decir, sin que el PDeCAT tenga un papel propio y capacidad de decisión sobre las listas electorales y las decisiones políticas.Puigdemont ha ido madurando la idea durante meses.El apoyo del partido a la moción de censura contra Mariano Rajoy enfrentó al 'expresident' con la entonces coordinadora general, Marta Pascal, que acabo siendo apartada por este. El pacto del partido con el PSC en la Diputación de Barcelona también abrió otra grieta. Y las sucesivas decisiones sobre listas electorales y sobre posicionamiento político han generado constantes discrepancias.La nueva fuerza política se estructurará en tiempo récord dada la inminencia de las elecciones, previsiblemente el próximo otoño. Los fieles a Puigdemont cuentan con arrastrar a numerosos militantes del PDeCAT, partido del queOtro reto de la nueva formación será la presencia en campaña electoral dado que al ser un nuevo partido no tendrá espacios de propaganda gratuita en los medios de comunicación ni, en principio, presencia en los debates.y apuestan por las redes sociales y la potencia de su líder para aparecer en los medios de comunicación.