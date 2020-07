Multas de hasta 600 euros para quien se salte el confinamiento en Lérida

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha explicado este domingo que se impondrán multas de 100 a 600 euros a quienes se salten el confinamiento impuesto en el Segrià (Lleida) tras un aumento de casos de Covid-19 en la comarca, según lo previsto en la Ley de Salud Pública.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que el confinamiento en el Segrià cuenta con un dispositivo "similar" al que se desplegó en la Conca d'Òdena (Barcelona), aunque entonces no se permitieron los desplazamientos por motivos laborales y ahora sí.

Preguntado por si los locales podrán abrir en normalidad este lunes en la comarca, Buch ha respondido: "Totalmente. En principio, la actividad económica no se ha parado".



Decisión consensuada

La Generalitat ha tomado la decisión de confinar el Segrià de forma consensuada y "con todo el peso y la fuerza de los datos, la experiencia y el conocimiento de los expertos", ha afirmado el conseller.

"Lo que hacemos es, a medida que los datos nos dan una cierta crítica, nosotros activamos todos los servicios" de emergencias, mientras que las decisiones de tipo médico corresponden a la Conselleria de Salud, ha explicado.



Evitar un "problema añadido"

Por otra parte, la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha defendido que una medida como el confinamiento de la comarca del Segrià, en la que residen unas 210.000 personas, no puede tomarse hasta que "no esté todo organizado", porque, de lo contrario, puede desencadenar un "problema añadido".

En estos términos se ha pronunciado la política catalana esta noche en TV3, en un programa en el que también ha sido invitado el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, de ERC como ella, y quien ha lamentado no haber tenido más tiempo para conocer una decisión que ha generado "mucha inquietud" y "mucho nerviosismo" en su ciudad.

Vergés había viajado este sábado a Lérida, después de que se hayan triplicado las personas con Covid-19 ingresadas en el Hospital Arnau de Vilanova y había pedido a los leridanos que bajaran el ritmo de "sociabilización".

Ha reconocido que el gobierno catalán llevaba unos días valorando el confinamiento, pero "no es una decisión que puedas tomar cinco minutos antes de anunciarla". La consellera ha indicado que la estaban "valorando y trabajando", aunque "hasta que no está cerrada no se puede decir".

Ha dicho entender "muy bien" la preocupación del alcalde de Lérida, con quien ha estado en contacto en las últimas semanas, pero "un anuncio a horas vista, ya vimos lo que pasó en Italia, donde anunciaron un confinamiento con dos días de margen y vimos el éxodo de personas y todo lo que desencadenó aquello fue un problema añadido".