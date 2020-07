Simón informa de que el 60% de los nuevos casos son asintomáticos

Simón: "No estoy seguro de que ahora mismo confinar en las casas vaya a tener un impacto mayor".

Agencia ATLAS / EFE

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado de que más del 60 por ciento del total de nuevos casos diagnosticados por coronavirus son asintómaticos y en las zonas de España donde hay brotes casi el 70 por ciento se detectan como asintomáticos.

Así lo ha manifestado este jueves Simón durante su comparecencia en rueda de prensa, en la que ha destacado que en los próximos días "un pequeño porcentaje" de esos asintomáticos "quizás" presenten síntomas.

Por fecha de inicio de diagnóstico en los últimos siete días, Simón ha notificado un total de 2.491 casos en España, en los que se incluyen todos los asintómaticos. Además, en las últimas 24 horas se han notificado 241 nuevos positivos y en los últimos siete días han fallecido diez personas por coronavirus, uno de ellos en las últimas 24 horas.

Respecto a los datos semanales, el experto de Sanidad ha asegurado que se han notificado un total de 49.210 casos sospechosos, con alguna sintomatología. De ellos, se les ha hecho una prueba PCR entre el 96,5 por ciento y el 97,5 por ciento.

"Se ha podido establecer que un porcentaje pequeño tenía infección, ya que el 1,3 por ciento ha sido positivo", ha señalado Simón, destacando que la positividad que están detectando ahora "también ha ido bajando progresivamente" y que los valores que se registran indican que la transmisión del virus "está reduciéndose".

"Los sanitarios están recuperándose por si hay una segunda ola"

Por otro lado, Simón ha asegurado que las comunidades autónomas están dando vacaciones a los sanitarios para recuperase tras lo sufrido con el COVID-19, y ahora "que parece todo más calmado", y por si "hay problemas en septiembre u octubre, con una segunda ola, estén en condiciones de responder".

Sobre si hacen falta recursos humanos extras debido a algunos brotes que se puedan producir, ante las vacaciones que se deben coger, Simón ha replicado que o bien tendrán que volver o buscar a otros que lo sustituyan, pero ante todo ha querido dejar claro que las comunidades autónomas están haciendo un "ejercicio difícil", de recuperar "anímicamente y mentalmente a todos sus sanitarios y al mismo tiempo tener que responder a brotes".

Más brotes en temporeros

El epidemiólogo ha augurado que a lo largo del verano pueden surgir nuevos brotes de coronavirus entre temporeros porque la campaña de la fruta, como servicio esencial ligado a la alimentación, tiene que seguir.

Lo ha hecho en la segunda rueda de prensa semanal que ofrece para explicar los últimos datos de la pandemia, en la que ha dejado claro que "es muy probable" que en las empresas hortofrutícolas, en las que se han originado la mayor parte de los focos de Lleida y Aragón, vayan surgiendo otros asociados a la campaña "todo el verano, hasta septiembre o incluso octubre".

Como cualquier trabajo relacionado con la alimentación, el que desarrollan los jornaleros es "esencial", y aunque pueda implementarse alguna medida, no se pueden cerrar. "La campaña de la fruta va a seguir y podría pasar que hubiera algún brotecillo más", ha insistido.

Así, y preguntado por su opinión de emprender confinamientos domiciliarios para frenar la expansión del virus, el experto ha respondido que a él ahora mismo le "preocupan las personas que no han podido comer".

"Son medidas con un impacto socioeconómico muy importante: en muchísimos hogares españoles, el impacto no ha sido que personas de mi nivel socioeconómico no hayan hecho deporte o no han hecho negocios, sino que son personas que han perdido su trabajo, que han tenido que acudir a la beneficiencia para poder comer", ha señalado.

Y los estragos que podría tener "es especialmente grave en grupos como los temporeros, que viven día a día. Estas medias no se pueden tomar a la ligera, porque un grupo concreto me dé miedo o por un interés concreto. Se tienen que tomar porque tienen un impacto poblacional beneficioso mayor que el negativo", ha zanjado.