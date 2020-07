¿Qué se puede hacer y qué no en el área de Barcelona con las nuevas restricciones?

Salut ha decidido aplicar nuevas medidas restrictivas en el área de Barcelona, las mismas que ya está adoptando en tres barrios de L'Hospitalet. Las restricciones estarán vigentes los próximos 15 días.

Recomendación de no salir de casa

El Govern aconseja que solo se salga de casa para trabajar, asistir a centros de salud, a comprar cosas básicas, cuidar a personas dependientes, cultivar huertos de autoconsumo, exámenes, mudanzas inaplazables o en caso de fuerza mayor. De momento no hay confinamiento domiciliario, aunque no se descarta en un futuro.

Limitar reuniones familiares y de amigos

-Prohibir las reuniones de más de 10 personas si no son de un núcleo familiar conviviente.

-Intentar limitar al máximo los contactos sociales al margen de los convivientes.

Actividad comercial

-Cita previa, salvo en los establemientos de productos esenciales (alimentos).

-Controlar los aforos en los mercados municipales.

-Extremar las precauciones en todos los comercios, entidades sociales y locales de concurrencia pública, donde no se podrá entrar sin mascarilla.

Bares y restaurantes

-Reducir aforo interior de bares y restaurantes al 50% y prohibir servir y consumir en las barras.

-Respetar las distancias en las terrazas.

Cierres

-Cerrar todas las actividades de ocio nocturno, salas de fiesta, discotecas, parques infantiles cerrados, parques recreativos, gimnasios y actividades deportivas.

-Cerrar equipamientos culturales y teatros, excepto las bibliotecas.

-Cerrar todas las pistas deportivas al aire libre, incluidas las pistas de petanca.

Niños

-Se mantienen los 'casals' de verano y campamentos en los que están participando 3.000 menores, extremando las precauciones.

Residencias de ancianos

-Prohibidas las visitas a las residencias de mayores.

Municipios afectados

Los municipios afectados son los siguientes:

Barcelona

L'Hospitalet de Llobregat

Viladecans

El Prat de Llobregat

Sant Joan Despí

Sant Boi de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Sant Just Desvern

Esplugues de Llobregat

Montcada i Reixac

Santa Coloma de Gramenet

Sant Adrià de Besós

Badalona