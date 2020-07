Totana vuelve a la fase 1 y se prohíbe la entrada y salida del municipio murciano

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha anunciado que Totana vuelve a estar en Fase 1 de la desescalada tras dispararse el número de contagiados de coronavirus. El brote relacionado con un local de ocio nocturno de la localidad asciende ya a 55 casos positivos y se ha realizado más de 300 pruebas PCR a clientes que estuvieron en el bar Dubai entre los días 10 y 11 de julio. "Las cifras son altas y aumentarán ostensiblemente en los próximos días", ha explicado Villegas.



Además, ha detallado que la localidad queda cerrada: se prohibirá la entrada y salida del municipio, salvo cuando sea imprescindible. También estarán restringidas las visitas a centros de mayores. Esta prohibición entrará en vigor esta tarde cuando se publique en el BORM.

"El comité de seguimiento de la Covid tomó medidas restrictivas para ir un paso por delante de la pandemia. Hay personas a las que les cuesta entender que en esto vamos todos juntos. Unos pocos nos ponen en riesgo a todos", ha destacado.

La restauración solo se permitirá en las terrazas, en ningún caso en lugares cerrados. El aforo de estos locales será al 50%.

Además, quedan restringidas las visitas a residencias de ancianos y cierran los centros de día.

El alcalde de Totana, Juan José Cánovas, ha calificado de "datos escalofriantes" el número de contagiados del municipio, ya que se trata de una situación "muy preocupante porque esta cifra puede aumentar de forma considerable cuando se conozcan los resultados de las pruebas de ayer y esta misma mañana".

Cánovas considera que no se van a cerrar en su totalidad los establecimientos hosteleros, puesto que seguirán funcionando los que tengan terrazas. Ha explicado que la medida busca que "los ciudadanos no salgan de sus casas salvo para hacer gestiones imprescindibles como la compra o ir a trabajar, que no se organicen reuniones con familiares y amigos y se eviten aglomeraciones y estancias en lugares cerrados, pues es la principal vía de propagación del virus".