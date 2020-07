Torra pide un gran esfuerzo colectivo para evitar otro confinamiento total: "Tenemos 10 días"

Cataluña tiene 10 días, según cálculos del Govern, para extremar las medidas de protección y controlar los rebrotes de coronavirus que están teniendo lugar en el territorio y que está generando una gran presión en la atención primaria. Si esto no sucede, la próxima medida será el confinamiento total. "No me temblará el pulso a la hora de tomar decisiones más drásticas", ha avisado este lunes en rueda de prensa el 'president' Quim Torra, quien ha hecho una llamada urgente a la población para que tome conciencia de la "situación demasiado crítica" que vive Cataluña ante el repunte de contagios.

La última semana Cataluña registró 5.400 nuevos contagios, mientras que la anterior había registrado 3.400. Además, si hace dos semanas había 57 pacientes en la uci, en los últimos siete días ya había 75. Y, aunque la situación está "muy lejos" de los "peores momentos" de la crisis sanitaria, sí refleja una curva ascendente. "El 1 de julio en las ucis había 49 personas". Dado que la gente se que se está contagiando lo hace de manera leve (la mayoría son jóvenes), el riesgo está ahora en el posible colapso de la atención primaria. La "lucha" es ahora que esta presión no se traslade a los hospitales. "El número de neumonías diagnosticadas en la primaria se mantiene en niveles bajos, y esto es un buen indicador", ha señalado el 'president'.

Torra ha pedido un nuevo y gran esfuerzo colectivo contra la pandemia para evitar otro confinamiento total: "Nos va la vida. Depende de nosotros. Nos jugamos mucho", ha dicho instando a los catalanes a actuar con responsabilidad, evitar las concentraciones y respetar las medidas de seguridad. "No descartamos absolutamente nada, aunque debemos ir por partes", ha señalado, junto al 'president', el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

"Dependerá de todos que se frenen los contagios y que tengamos que tomar nuevas medidas restrictivas", ha subrayado el 'president'. Torra ha señalado que el incremento de los rebrotes es "muy preocupante". "Estamos en la situación previa a marzo, cuando se tuvo que confinar a toda la población", ha dicho. "Estamos en febrero", ha añadido.

Por ello, ha insistido en tomar conciencia de que "estamos ante los 10 días más importantes de este verano". "Si no avanzamos, tendremos que retroceder", ha advertido. La comarca del Segrià (Lleida) y Figueres (Girona) parecen vivir una "estabilización" de los casos, pero la población no debe "confiarse". "Todo dependerá de lo que hagamos en los próximos 10 días"", ha vuelto a destacar el 'president'.

"Se trata de proteger nuestra salud. Es imprescindible que nos volquemos a concienciarnos de que nos va la vida. Así evitaremos nuevas medidas. La situación es crítica y la evolución de los datos es preocupante. Por eso comparezco" ha insistido.

Torra ha advertido de que, si la población no responde y los datos empeoran, se verá obligado a adoptar nuevas restricciones. "Tomaré las decisiones que hagan falta, sin que me tiemble el pulso", ha dicho, subrayando que no cederá, si la situación se agrava, a presiones de sectores económicos: "No me doblegaré a ninguna presión y a ningún lobi. Haré lo que corresponda hacer. Por eso esta llamada al esfuerzo colectivo, a poner por delante el bien común para evitar situaciones que podrían perjudicar el futuro de Cataluña".

¿Qué quiere decir que la situación es crítica? Torra ha respondido que significa que "los rebrotes tienen mucho impacto asistencial en la atención primaria, aunque la mayoría de casos sean leves o asintomáticos. Pero levanto la bandera roja de alerta: la situación es frágil y puede ir a peor si se desborda la atención primaria y la tensión llega a los hospitales". "Está en nuestras manos evitarlo", ha señalado el 'president'.

El Govern insta a la población a que no se relaje, a que haga un interacción social responsable, baje las concentraciones de personas y evite mezclarse constantemente con otros grupos de gente que no sean los habituales. Y que reduzca la movilidad.

Torra se ha dirigido especialmente a los jóvenes. "El botellón no es una fiesta. Es una acto de insolidardidad. Pensadlo. La mayoría de afectados son jóvenes, sed responsables", ha dicho. La edad media de los afectados por covid-19 se sitúa en los 37,5 años, la mitad de la mediana de edad del periodo marzo-abril, en plena pandemia, cuando la media era de 60 años.

La comparecencia de Torra se produce en una semana clave para la curva de contagios en Cataluña. La Conselleria de Salut ya ha avisado de que esta semana la presión en el sistema sanitario y los datos de nuevas infecciones "serán peores", con el argumento de que las nuevas medidas restrictivas tardan tiempo en tener efectos. Este domingo el Govern notificó 886 nuevos contagios, una cifra inferior a la registrada en los últimos tres días, pero por encima de los diagnosticados hace solo una semana.