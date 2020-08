Audiencias de Felipe VI: pandemia y crisis en Baleares, nada sobre el Rey emérito

El impacto de la pandemia en Baleares y la dura situación en la queda el archipiélago por el frenazo al turismo: ésta ha sido la línea principal de las audiencias que el rey Felipe VI ha mantenido con las principales autoridades de las islas. La situación del Rey emérito planeaba sobre La Almudaina, pero el tema no ha salido a colación en los despachos.

"Aunque hubiéramos hablado de esto no lo trasladaría", ha indicado la presidenta del Govern, Francina Armengol: "Es a la Casa Real a quien le corresponde dar estas explicaciones, no me toca a mí".

Armengol ha insistido en que su "obsesión" son los habitantes de las islas y que por eso se ha centrado en exponer al monarca que Baleares será la comunidad autónoma que "peor lo pasará" por el impacto de la crisis de la covid-19 en términos económicos y sociales. La socialista ha indicado que el Rey es "consciente" de esta realidad: "Él conoce perfectamente la situación, es consciente de la situación de Baleares y de sus problemáticas". Ha recordado que ya los Reyes ya vinieron hace un mes y ha valorado que en esta visita vayan a pasar también por Menorca e Ibiza también. La presidenta ha agradecido la presencia de la Familia Real un verano más y ha destacado el "arraigo" y el vínculo de Felipe VI con las islas.

La presidenta del Govern ha expuesto al monarca que Baleares ha sido tradicionalmente un comunidad "muy solidaria" y que confía en que ahora pueda ser beneficiaria de la solidaridad de otros territorios. Ha reclamado poder participar de una forma "más activa" en el reparto de los fondos europeos conseguidos.

Tras despachar con Armengol unos 40 minutos, después le ha tocado el turno al presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, quien, según ha transmitido a los medios al acabar la audiencia, ha hecho especial hincapié en valorar la coordinación entre instituciones para hacer frente a lo peor de la crisis sanitaria, así como la colaboración de empresas e instituciones "y el importante papel jugado por el tercer sector".

Esa colaboración, ha indicado, ha permitido activar "una serie de soluciones quitando mucha parte de discrepancia política para buscar los que es necesario en estos momentos: soluciones a los problemas de los ciudadanos". Respecto a si la situación del Rey emérito ha formado parte de la conversación, Thomàs ha asegurado que no.

A continuación, la agenda marcaba que le tocaba audiencia al alcalde de Palma pero el encuentro presencial se ha anulado porque José Hila se encontraba en aislamiento preventivo al haber estado en contacto con una persona que ha dado positivo en una prueba PCR. Poco después Hila anunciaba que sus análisis han dado negativo. La reunión se ha modificado por una videollamada y se ha modificado el turno de reuniones.

Así, se ha adelantado la audiencia de presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, con el monarca. Al finalizar ésta, Cladera ha agradecido la presencia de la Familia Real en las islas ya que, ha asegurado, "contribuya a transmitir un mensaje de tranquilidad y seguridad sobre Mallorca como destino seguro". Para la responsable del Consell, que los Reyes y sus hijas mantengan las vacaciones en la isla en el contexto actual es "de las mejores promociones que se pueden hacer de Mallorca".

"Si el Rey está en Mallorca es porque se puede seguir viniendo de una forma tranquila y segura", ha considerado. En la línea de Thomàs y Armengol, Cladera ha explicado que su entrevista con el monarca se ha centrado en el impacto de la pandemia en la isla, donde "la crisis será mucho más dura" que en otros lugares de España por la alta dependencia económica del turismo. También ha asegurado que la situación de Juan Carlos I no se ha tocado en la reunión.



"Reforzar nuestra historia"

Cladera también ha mostrado su agradecimento al Monarca por la visita que realizará esta tarde con la reina y sus hijas al municipio de Petra, un acto que la presidenta del Consell cree que servirá para poner en valor la figura de Fray Junípero Serra y las cosas buenas que hizo en su momento y que forman parte de la historia".

"La historia no la podemos maltraer", ha indicado, en alusión al cuestionamiento que se ha hecho a la figura del monje mallorquín y a los daños acometidos a algunas de sus estatuas en EEUU y también aquí, con motivo de las protestas antirracistas que arrancaron en el país americano hace dos meses. "Las instituciones hemos de reforzar nuestra historia", ha defendido Cladera, que ha considerado que "no caben las manifestaciones de violencia" que ha mostrado su tranquilidad por este tema ya que aquí "las protestas están muy controladas".

Fuera del palacio y media hora de que empezaran las audiencias un dispositivo importante de la Policía Nacional impedía el acceso a la explanada de la Seu a los paseantes. Los vecinos de la zona se han quedado sin poder aparcar ni en la calle Palau Reial y de la plaza junto a la Catedral desde la seis de la mañana hasta, según las señales, las cuatro de la tarde. Avanzada la mañana, la Policía sí dejaba acercarse más a los paseantes hasta la catedral, y muchos de ellos han permanecido concentrados juntos a las tiendas de souvenirs esperando poder ver al rey a su salida del palacio. A las 12, 20h, finalizadas las audiencias, las fuerzas policiales han movido a este grupo frente a las puertas de la Almudaina. Todos aguardaban con la mascarilla puesta y el móvil en mano, pero no se han visto ni carteles ni símbolos ni a favor ni en contra del rey.

Donde sí se verán seguramente será esta tarde en Petra, donde coincidirá una manifestación contra la monarquía con una concentración de apoyo a la Casa Real.