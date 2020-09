Iglesias desvela que tuvo una "discusión fuerte" con Sánchez por la marcha de Juan Carlos I

La marcha de España de Juan Carlos I generó polémica dentro del Ejecutivo. El sector 'podemista' del Gobierno, que no había sido informado de este paso atrás del rey emérito, mostró su rechazo en público hacia la decisión adoptada por la Casa del Rey y apoyada por Pedro Sánchez. Pero, en aquellos primeros días de agosto, hubo también discrepancias que no vieron la luz. Este martes, Pablo Iglesias ha desvelado que tuvo una "fuerte discusión" con el presidente del Gobierno y que el líder del PSOE acabó disculpándose por cómo había gestionado la salida del monarca emérito.



"Por la huida del rey emérito tuvimos una discusión fuerte y puedo decir que el presidente se disculpó. Eso le engrandece", ha contado el vicepresidente segundo sobre lo que ocurrió tras el comunicado publicado por la Zarzuela informando sobre el deseo de Juan Carlos I de abandonar el país. "Que un presidente pida disculpas y diga "esto tenía que habértelo dicho a pesar de que no ibas a estar de acuerdo" habla bien de Pedro Sánchez", ha continuado en una entrevista en la Cadena Ser.





??"En un Gobierno de coalición entre un partido monárquico y uno republicano es evidente que vamos a tener posiciones diferentes. Para nosotros, representa una vergüenza para la imagen de España la huida del rey emérito".@PabloIglesias en @HoyPorHoy pic.twitter.com/GumeuEQHKV — PODEMOS (@PODEMOS) September 8, 2020

Contestacion

La imputación

Iglesias ha matizado que. A este respecto, ha señalado que el lógico las discrepancias sobre este asunto en un Gobierno de coalición en el que "hay un partido monárquico y otro republicano". Un ataque claro al PSOE por haber protegido la figura de Juan Carlos I y de la monarquía pese a declararse republicano.Este no es el único roce que se ha producido entre ambos dirigentes. Iglesias ha dejado caer que tampoco tuvo conocimiento sobre la fusión entre CaixaBank y Bankia . "Sobre las cuestiones que nos puedan molestar, si a mi me molesta algo que ha hehco el presidente, yo no voy a comentarlo en los medios de comunicación", ha dicho al ser preguntado sobre si le incomoda que Sánchez no le cuente ciertas cosas.para el 2021 con Ciudadanos : "Es inviable". Haciendo referencia a unas declaraciones de la vicepresidenta segunda, Carmen Calvo , que el pasado fin de semana sostuvo en una entrevista que es "secundario" con que apoyos salen adelante las futuras cuentas públicas,sobre la posibilidad de lograr un pacto con los naranjas que haga posible la aprobación de los Presupuestos."Respeto la opinión de todo el mundo, pero", ha subrayado el vicepresidente segundo al ser preguntado por las palabras de su compañera en el Ejecutivo. A renglón seguido, ha insistido en que buscar el entendimiento con Cs, que gobierna en algunas comunidades "con el apoyo de la ultraderecha, es inviable".Una vez más, haa la coalición entre socialistas y morados. Así, ha apuntado a trabajar para cerrar acuerdos con ERC, PNV, EH Bildu, Compromís, Más País y el resto de partidos minoritarios. Sobre el apoyo de los republicanos catalanes, Iglesias ha descartado, "sin pillarnos los dedos", la posibilidad de retrasar la tramitación de los Presupuestos en el caso de que coincidieran con las elecciones catalanas para hacer más viables los 'sies' de Esquerra Republicana de Catalunya Además, el líder de Unidas Podemos ha dejado claro que "la fuente de inspiración" de los Presupuestos es el acuerdo alcanzado entre socialistas y 'podemistas' al comienzo de la legislatura y no los entendimiento que pueda alcanzar el PSOE con Cs. "Pueden hablar con quien quieran de lo que quieran, pero", ha sentenciado.Sobre la mesa también se ha puesto la imputación a Podemos como partido y a tres dirigentes, entre ellos el secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo, por presuntas irregularidades en la financiación.que ha señalado que su formación va a "seguir colaborando con la justicia". "Sospecho que al final ocurrirá lo que siempre ha ocurrido cuando se nos ha investigado", ha asegurado recordando que ya han presentado 14 denuncias contra su contabilidad y que todas han sido sobreseidas.