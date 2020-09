Ayuso pedirá a Sánchez el apoyo del Ejército para cuestiones sanitarias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá este lunes al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, el apoyo del Ejército para cuestiones sanitarias, según fuentes del Ejecutivo madrileño.

Díaz Ayuso recibirá a Sánchez en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para reforzar la colaboración entre ambas administraciones para doblegar la curva en uno de los territorios más castigados por la pandemia.

El encuentro tendrá lugar a las 12.00 horas en la sede del Gobierno regional, el mismo día en el que entran en vigor nuevas medidas de restricción de actividad y de movilidad en 37 zonas básicas de salud de la Comunidad con una mayor incidencia acumulada de coronavirus.

Desde el pasado jueves, los equipos de ambos gobiernos preparan un espacio de cooperación en la lucha contra la COVID-19.

Sánchez pidió el pasado jueves pasado en una carta dirigida a Ayuso reunirse "cuanto antes" para reforzar la cogobernanza entre ambas administraciones ante "los momentos críticos" que atraviesa la región, oferta que aceptó la presidenta madrileña, que había solicitado en varias ocasiones este encuentro.

Por su parte, Ayuso envió una carta de respuesta a Sánchez donde reiteraba la necesidad de diseñar "estrategias nacionales" para acabar con la epidemia en Madrid, que tiene una "especial vulnerabilidad" por sus condicionantes de movilidad, densidad y relaciones con el resto del país.

Pedro Sánchez aseguró el pasado sábado que no contempla un nuevo confinamiento de toda España y garantizó que en la reunión con Ayuso sólo será para ayudar, no para juzgar ni tutelar.

En una entrevista en 'La Sexta', Sánchez confió en que las medidas que va a poner en marcha Madrid desde el lunes sean las correctas y surtan efectos, e insistió en que el Ejecutivo seguirá ayudando a todas las autonomías y especialmente a Madrid. "Mi mensaje es que el Gobierno va a ir el lunes a la Puerta del Sol (sede del Gobierno madrileño) a ayudar, a apoyar. No vamos a juzgar ni evaluar", ha recalcado.

El hecho de que la reunión se celebre en la sede del Gobierno madrileño ha dicho que fue una propuesta suya como un muestra de proximidad y empatía.

Por otro lado, el PP nacional lanzó el pasado sábado duros reproches a Sánchez por la actitud que ha tenido con Madrid y con Ayuso. Fuentes oficiales de la dirección nacional del PP han llegado a acusar a la Delegación del Gobierno en Madrid de haber estado más preocupada de preparar una moción de censura contra Ayuso que de ayudar a contener la epidemia.



Almeida: "Sánchez no viene a echar una manita"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes a Sánchez, que "asuma" que su reunión con Díaz Ayuso no es para "echar una manita", sino para "cumplir con sus obligaciones".

Con motivo de este encuentro, el regidor ha asegurado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, que le gustaría "que no dijese que viene a ayudar", ya que "no viene a echar una mano, sino a asumir las competencias legales que tiene y que establece que al gobierno le corresponden una serie de competencias".

Para el regidor, Sánchez "tiene que asumir que por fin está aquí, no a echar una manita, sino a cumplir con las obligaciones que tiene encomendadas", y ha añadido que el encuentro "no se puede quedar en una foto" y que la reunión "se tiene que concretar en una serie de cuestiones".

Sobre los posibles errores del Gobierno regional, Almeida ha indicado que "por supuesto que se habrán cometido errores" pues "es imposible" no hacerlo, pero que "el problema no es cometerlos, sino no rectificarlos y no tomar las medidas más adecuadas en cada circunstancia".



Casado avisa a Sánchez

El presidente del PP, Pablo Casado, ha recalcado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no acude a la reunión en la Puerta del Sol con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para "ayudar" sino para "informarse de lo que le compete" después de haber "abandonado a todos los barrios, los del sur y los del norte".

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, el líder del PP ha afirmado que "ya era hora" de que el presidente del Gobierno aceptase reunirse con la presidenta madrileña y ha recordado que llevan solicitando esta reunión desde "hace seis meses", máxime cuando Madrid tiene unas características diferentes a otras autonomías por el aeropuerto de Barajas y las estaciones de Atocha y Chamartín, que son núcleo de comunicaciones con el resto del país.

"Hay que decir una cosa muy clara. La competencia exclusiva de las pandemias declaradas a nivel internacional es de los gobiernos estatales. Esto no lo digo yo sino una ley que aprobó Zapatero en el año 2011", ha enfatizado, para afear a Sánchez que el 5 de julio proclamase que había "derrotado" la pandemia y ahora diga que "es cosa de las autonomías".



Pide "eficacia"

Ante las manifestaciones de este fin de semana en algunos barrios madrileños con vecinos que protestar por consideran que se les estigmatiza con las restricciones, Casado ha indicado que "las cuestiones absurdas es mejor no contestarlas" sobre todo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha "abandonado a todos los barrios, los del sur y los del norte".

Casado ha asegurado que están "muy preocupados" por lo que está pasando en España y ha confiado en que se pueda resolver "remando juntos en la misma dirección". "Pero con eficacia y con medidas de verdad que por fin hagan superar esto a nivel sanitario y económico", ha enfatizado.