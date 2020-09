Rivera achaca la debacle electoral de Ciudadanos a no haber explicado mejor que Sánchez nunca quiso pactar

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha afirmado este martes que la debacle que sufrió el partido en las elecciones generales del pasado noviembre no fue por haberse negado durante meses a pactar con Pedro Sánchez, sino por ofrecerle un acuerdo in extremis y por no haber explicado mejor a los votantes que el líder del PSOE nunca quiso un pacto con Cs.

Así lo ha dicho Rivera en un acto en Casa de América, en Madrid, donde ha presentado su nuevo libro, 'Un ciudadano libre' (Espasa), en el que, entre otros asuntos, relata cómo vivió los meses previos a los comicios en los que Ciudadanos pasó de 57 escaños en el Congreso a diez.

El exdiputado ha señalado que su primer error fue levantar la "bandera blanca" en septiembre de 2019, en un contexto de "polarización" política, para plantear una opción de acuerdo a Sánchez que éste rechazó.

Y la otra equivocación fue, a su juicio, "no haber desenmascarado antes" la "estrategia" del presidente del Gobierno de ir a una repetición electoral y pactar con Podemos y los partidos nacionalistas.

Durante el acto, Rivera ha evitado opinar sobre la estrategia de la actual líder de Cs, Inés Arrimadas, que ha alcanzado pactos con Sánchez y quiere negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

"Tienen que tomar sus decisiones y su rumbo con libertad", ha manifestado, añadiendo que no va a intentar "tutelar" a la nueva dirección de la formación naranja y que mantiene una "excelente relación de amistad" con Arrimadas.