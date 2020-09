Madrid amplía las restricciones en ocho zonas más para frenar el coronavirus

La Comunidad de Madrid ampliará a partir del próximo lunes, 28 de septiembre, las restricciones de movilidad vigentes en 37 zonas sanitarias a otras ocho con 167.381 habitantes, por lo que serán en total 45 zonas y más de un millón de vecinos afectados, según ha informado en rueda de prensa el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero.



Las nuevas zonas con restricciones son Panaderas en Fuenlabrada; Miguel Servet y Doctor Trueta en Alcorcón; García Noblejas en el distrito madrileño de Ciudad Lineal; Vicálvaro Artilleros en el distrito de Vicálvaro; Orcasitas en el distrito de Usera; y Campo de la Paloma y Rafael Alberti en el distrito de Puente de Vallecas.



Estas ocho zonas se suman a las 37 donde ya hay restricciones desde el pasado lunes: en concreto 26 están ubicadas en los distritos de la capital de Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal, y 11 en las localidades de Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.





Se reactivan los hoteles medicalizados

Ayuso ve "discriminación"

Más que confinar Madrid nuestra misión es ayudar a las personas. Las medidas que estamos tomando son las adecuadas.



Test masivos, aforos, cuarentenas y el resto, a seguir adelante. Y Barajas... — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 25, 2020

En todas estas zonas, donde viven 1.025.574 habitantes,omo ir a trabajar o al médico; los aforos de los espacios cerrados están reducidos al 50%; y los establecimientos comerciales y de hostelería tienen que cerrar a las diez de la noche."Estas medidas tienen un fundamento puramente técnico, buscan evitar la transmisión del virus y, sobre todo, proteger a la ciudadanía", ha dicho en rueda de prensa el viceconsejero, quetanto en estas zonas como en "todo el territorio" de la Comunidad de Madrid.Además, ha pedido a los ciudadanos ser ahora "más responsables que nunca" porque"Debemos hacer un esfuerzo ahora para no vernos obligados a tomar otras (medidas) más drásticas, decisiones que la Comunidad de Madrid tomará con toda determinación cuando considere que son imprescindibles para proteger a los ciudadanos", ha añadido.Los criterios de la Comunidad de Madrid para elegir las zonas con restricciones siguen siendo estos tres:de coronavirus por 100.000 habitantes, que la tendencia sea estable o creciente, y que la contigüidad geográfica facilite el control de su movilidad.Hay ocho zonas sanitarias que superan la tasa pero donde no se han aplicado por el momento restricciones: San Isidro, en el distrito de Carabanchel; Canillejas, en el distrito de Ciudad Lineal; Villaamil, en el distrito de Tetuán; Lavapiés, en el distrito de Centro; Las Fronteras, en el municipio de Torrejón de Ardoz; Sierra de Guadarrama, en el de Collado Villalba; Alcalde Bartolomé González, en el de Móstoles; y Villa del Prado, en la localidad del mismo nombre.Por otra parte, Madrid ha anunciado que parava a retomar, de forma inmediata, el proceso de sanitarización de hoteles, y desde este mismo viernes está disponible el NH Leganés, que ha sido acondicionado bajo la supervisión de profesionales sanitarios delde esta localidad."Disponemos de una potente red de centros sanitarios y tenemos capacidad en ellos, hay disponibilidad de camas de UCI y todos los centros de salud están abiertos", ha detallado.No obstante, el Gobierno regional ha decidido ir más allá y ha apostado por retomar el proceso de medicalización de hoteles "para aumentar el número de camas disponibles y, de esta forma,garantizando al mismo tiempo "la mejor asistencia al paciente" para que "se sienta protegido".Por lo pronto, Zapatero ha explicado que"que podría comenzar a recibir pacientes desde hoy mismo" y cuyas instalaciones han sido acondicionadas "con criterios clínicos" bajo la supervisión de profesionales sanitarios del Severo Ochoa, que será el centro del que dependerá este hotel.También ha confirmado su disponibilidad, que "podría recibir pacientes desde el 1 de octubre", y que será el hotel de referencia para el Hospital de La Paz.El Gobierno de la Comunidad considera "discriminación" que el ministro de Sanidad,, pida "el confinamiento" para Madrid pero no para el resto de España, según fuentes del Ejecutivo autonómico.Considera que "lo incomprensible es que el ministro pida restricciones en Madrid pero. Esto es, a su parecer, una "discriminación" a la que se van "acostumbrando".Así lo han indicado estas fuentes después de que Illa recomendase públicamente a la Comunidad que aplique restricción de movilidad a toda la capital así como a todos los municipios en los quePor su parte, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado, en su cuenta de Twitter, que "más que confinar Madrid". "Las medidas que estamos tomando son las adecuadas. Test masivos, aforos, cuarentenas y el resto, a seguir adelante. Y Barajas...", ha escrito.