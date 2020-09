La Navidad en Cataluña: comidas de máximo seis personas y sin cabalgatas

La evolución de la epidemia en Cataluña y la proyección de la situación para el mes de diciembre ha llevado este domingo a la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, a afirmar que las reuniones familiares de Navidad no podrán ser de más de seis personas y que no se celebrarán las cabalgatas de reyes en su formato tradicional.

La consellera de Salud, Alba Verges, ha declarado en una entrevista en la emisora RAC1 que, en la semana que este domingo acaba, la Generalitat ha limitado a seis el número de personas que pueden participar en una reunión privada o en espacios públicos, y ha augurado que ese aforo, incluido en el ámbito familiar, se mantendrá en las próximas fiestas de Navidad.

"Es muy posible que las limitaciones se mantengan en Navidad, la verdad", ha reconocido Vergés, quien ha señalado que "deberemos hacer un ejercicio, todos y todas, para ver cómo nos vemos, cómo nos espaciamos" en las fiestas navideñas para no juntar a distintas familias en una misma casa, como ocurre tradicionalmente.

"No habrá que juntar familias, habrá que 'espaciarlo'. Intentemos hacer un ejercicio muy personal y muy íntimo de cómo hacerlo, porque eso nos permitirá tener fiestas", ha pedido la consellera.

Vergés ha llamado a hacer esa reflexión para compaginar las medias de prevención con la celebración de las fiestas, en las que las tiendas, ha subrayado, deben estar abiertas, para hacer las compras de siempre, y ha reiterado que "cada uno habrá de hacer un ejercicio para priorizar" las reuniones familiares.

"Lo diremos -ha adelantado- no porque no nos gusten las fiestas, sino porque crean situaciones de riesgo. En casas pequeñas, comiendo, sin mascarilla todo el rato....".

La consellera no ha querido avanzar qué pasará con las cabalgatas de reyes, que organizan casi todos los municipios y que concentran a miles de personas en las calles, pero ha pronosticado que "no puede ser como siempre, lamentablemente".

Vergés ha explicado que "hay gente que está pensando" cómo hacer esas cabalgatas. "Es la ilusión de niños y niñas, y hemos de mirar cómo hacerlo para que no se rompa", ha subrayado la consellera, quien ha asegurado: "Miraremos para no quedarnos sin nada".